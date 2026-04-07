Ispred zgrade u kojoj se nalazi izraelski konzulat u Istanbulu danas je izbila pucnjava i, prema navodima lokale policije, tri osobe su "neutralisane", a dvojica osumnjičenih ubijena.

"Tri osobe su neutralisane, a dvojica osumnjičenih su ubijena. Dva policajca su povređena u pucnjavi", saopštila je Policijska uprava grada Istanbula, prenosi Hurijet.

Kako navodi NTV, pucnjava u Bešiktašu, delu grada gde se konzulat nalazi, trajala je oko pet minuta.

Navodno, osumnjičeni su stigli u to područje noseći kamuflažne uniforme i otvorili vatru na policiju. Na licu mesta nalaze se brojne policijske ekipe.