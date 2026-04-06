Turska plutajuća elektrana Belgin Sultan je stigla u Havanu i već počela da ublažava ozbiljne poremećaje u kubanskom elektroenergetskom sistemu.

Vest je danas, preneo list RIA Novosti pozivajući se na turski list Turkije, iako u samim turskim medijima za sada nema potvrde te informacije.

Belgin Sultan, poznata i kao KPS-57, usidrila se u luci Havane, tačnije u zoni zaliva Melones, odnosno Ensenada de Melones ili Atares.

Iz tog položaja već snabdeva električnom energijom značajan deo kubanskog stanovništva, što dolazi kao direktan odgovor na česte i iscrpljujuće prekide u nacionalnoj mreži.

Za Kubu koja se godinama bori sa stabilnošću energetskog sistema, svaki megavat u ovom trenutku ima težinu.



Glavni ciljevi SAD u Kubi

Ekonomsko gušenje režima gde bi se režim Migela Diaza-Canela doveo do ivice kolapsa i velikih ustupaka.

Blokiranje većih isporuka nafte i energenata, kako Kuba ne bi mogla da "preživi" krizu.

Otvaranje ekonomije za američke interese, Tramp želi da Kuba postane otvorenija za američke investicije, turizam i biznis, ali pod američkim uslovima.

Promena režima ili njegovo slabljenje.

Plutajuće elektrane kao brzo rešenje

Zanimljivo je da se turski model plutajućih elektrana već neko vreme nameće kao svojevrsno brzo rešenje u kriznim situacijama.

Kako navodi RIA Novosti, ovakvi objekti mogu relativno brzo da se povežu na postojeću infrastrukturu i obezbede stabilno snabdevanje bez potrebe za izgradnjom klasičnih, stacionarnih elektrana.

Podrška iz Rusije i šira energetska slika

Paralelno s tim, odvija se još jedan važan tok događaja. Rusija, kako je ranije najavljeno, priprema slanje drugog tankera sa naftom ka Kubi.

Prvi tanker, Anatolij Kolodkin, već je isporučio 100 hiljada tona u luci Matansas.

Energetska stabilizacija Kube trenutno oslanja na više spoljašnjih izvora - i na turske plutajuće elektrane poput Belgin Sultan i na ruske isporuke energenata.