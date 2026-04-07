Predstavnica Demokratske partije SAD Jasamin Ansari izjavila je da će sledeće nedelje pokrenuti postupak opoziva šefa Pentagona Pita Hegseta zbog načina na koji je vođena operacija u Iranu.

Ansari je navela da će podneti članke o impičmentu protiv Hegseta, optužujući ga za višestruko kršenje zakletve i obaveza prema Ustavu Sjedinjenih Američkih Država.

- Samo Kongres ima moć da objavi rat, a ne odmetnuti predsednik ili njegovi lakeji - poručila je Ansari.

Ona tvrdi da su Hegsetovi postupci, uključujući, kako navodi, "bezobzirno ugrožavanje pripadnika američke vojske" i "ponovljene ratne zločine", dovoljan osnov za njegovo razrešenje. Među optužbama je navela bombardovanje škole za devojčice u Minabu u Iranu, kao i namerno gađanje civilne infrastrukture.

Demokrate pojačavaju pritisak na šefa PentagonaAmerički senatori iz redova demokrata i ranije su upozoravali na odnos Pita Hegseta prema upotrebi vojne sile, ocenjujući da se prema toj temi odnosi sa omalovažavanjem.

Najava pokretanja impičmenta dodatno podiže političku temperaturu u Vašingtonu, posebno u trenutku kada raste pritisak zbog američke vojne uloge na Bliskom istoku.

Napadi na Iran pokrenuli novu krizu

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su 28. februara seriju napada na ciljeve u Iranu, uključujući i Teheran. U tim udarima bilo je i civilnih žrtava.

Nakon toga Iran je odgovorio raketnim napadima na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Najnoviji zahtev za impičment Pita Hegseta zato dolazi u trenutku kada posledice operacije u Iranu više nisu samo vojno, već i ozbiljno unutrašnjepolitičko pitanje u Sjedinjenim Američkim Državama.