Starleta Stanija Dobrojević ušla je u Elitu 9 kako bi se suočila sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, njegovom bivšom suprugom Aneli Ahmić, ali i sa nekadašnjom drugaricom Majom Marinković, koja je naglo uplovila u romansu sa njim.

Njen ulazak izazvao je veliku prašinu i opštu pometnju, a ekipa Alo! posetila je njen rodni grad Rumu, gde je svojevremeno kupila penthaus vredan 150.000 evra, s obzirom na to da njena majka i brat žive u tom gradu, dok ona živi u Majamiju.

Tokom razgovora sa komšijama, otkriveno je kako se Stanija ponaša van kamera i šta misle o njenom povratku na televizijske ekrane.

-Znam je po pričama, živeli su pre u jednoj zgradi, pa su to prodali i kupili penthaus u blizini. Kažu da je uspešna i da je završila fakultet. Čudno mi je to, znam da su joj pre davali da radi tablicu množenja, i to nije znala. Pa ja to sa ovoliko godina još nisam zaboravila, ostalo mi je urezano. Mogu da razumem što je ušla u Elitu, velike su to pare u pitanju - priznala je jedna komšinica.

"Došla je sa Asminom"

-Došli su kao izbeglice. Odrasla je na rolerima, stalno se vozikala po Rumi. Brat joj je jako uspešan veterinar. Dolazila je sa Asminom jednom prilikom, pazarila je kod nas. Generalno nije na lošem glasu ovde - rekli su nam iz piljarnice blizu njenog doma.

-Poznajem je kad je bila mala, bila je povučeno dete. Baba i deda su joj izbeglice, živeli su u Jasku. Tamo je dolazila, svi su dobri ljudi. Videla sam je jednom kad je izlazila iz zgrade sa kučetom, a on ju je čekao ispred. Moj sin živi u njenoj zgradi i kaže da je jako retko viđa. Retko dolazi u Rumu. Kad je tu, šeta psa i posećuje brata koji u blizini njene zgrade ima veterinarsku ordinaciju - priznala je starletina komšinica za Alo!, koja je želela da ostane anonimna.

