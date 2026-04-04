Teška saobraćajna nesreća dogodila se u jutarnjim satima u okrugu Kahramankazan, u blizini Saraja, na putu Ankara–Istanbul, kada je putnički autobus udario u nadvožnjak. Prema prvim informacijama, u nesreći su poginule četiri osobe, dok je 13 putnika zadobilo povrede.

Autobus, koji je bio u vlasništvu privatnog prevoznika i saobraćao na relaciji Ankara–Kizilčahamam, sleteo je s kolovoza nakon što je vozač izgubio kontrolu nad vozilom, a zatim udario u noseći stub pešačkog nadvožnjaka.

Na lice mesta brzo su stigle ekipe hitne pomoći, policije i vatrogasaca, pošto su prolaznici prijavili nesreću.

Povređeni su izvučeni iz olupine i prevezeni u obližnje bolnice, dok su tela nastradalih upućena u Institut za sudsku medicinu. Nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

BONUS VIDEO