Univerzalni jezik ljubavi mačaka izražava se kroz određeno ponašanje i specifične aktivnosti.

Evo koji su znakovi mačje naklonosti:

Blizina

Blizina je najjači pokazatelj mačje naklonosti prema vlasniku. Mačke koriste distancu naspram blizine da izraze kako se osećaju u nečijoj blizini i provode više vremena blizu onih koje vole i prema kojima takođe pokazuju bliskost radnjama kao što su trljanje glave i tela i negovanje.

Mjaukanje

Mačke retko mjauču jedna drugoj: ako vam se mačka obrati mjaukanjem, to je snažan pokazatelj ljubavi. Posle doba mačeta, mačke ne mjauču i ne komuniciraju jedna sa drugom na taj način i mjaukanje čuvaju za "razgovor" s ljudima.

U studiji iz 2014. godine, slušaoci su pokazali visok stepen tačnosti u razlikovanju mjaukanja snimljenog tokom hranjenja mačaka i onog koje je snimljeno dok su čekale da uđu kod veterinara. Ljudi su s vremenom naučili da tumače međusobne suptilne načine komunikacije odraslih mačaka koji se iskazuju mirisom, fizičkim kontaktom, izrazima lica i govorom tela, kao što je određeni način držanja repa.

Predenje

Mačke su suptilne i pokazuju ljubav tiho, a neki od načina iskazivanja lepih emocija su maženje i predenje. Istraživanje u azilima za životinje pokazalo je da u njima mačke retko predu, jer su pod stresom.

Iako mačke ponekad predu i u stresnim situacijama (kad osećaju bol, ako su bolesne ili uplašene), predenje se najčešće javlja kada se mačka oseća zadovoljno. Jedna studija pokazala je da domaće mačke koriste posebnu vrstu predenja da bi tražile hranu i to predenje lako prepoznaju čak i ljudi koji nikada nisu imali mačku. Takvo predenje je manje prijatno i brže od uobičajenog.

Sporo treptanje

Jedan od najzanimljivijih načina na koji mačke pokazuju naklonost jeste sporo treptanje. Kad mačka polako trepne ka vama, ona vam saopštava da u vas ima poverenje i da je zadovoljna. Mnogi vlasnici, nažalost, propuste da vide sporo treptanje mačke, neupadljivo u odnosu na skokove, lajanje i mahanje repom koje izvodi pas.

Miris

Mačke koriste svoj miris da obeleže omiljene ljude. One to rade tako što se maze uz vas, mešaju svoj miris sa vašim i to je njihov teritorijalni znak prihvatanja i pripadnosti. Trljanjem glave mačke aktiviraju mirisne žlezde u obrazima, na licu i bokovima. Nežnim udaranjem glavom mačke ostavljaju svoj miris na vlasniku i traže pažnju zauzvrat.

"Mešanje" šapama

Mačići pokretima šapica po majčinim grudima stimulišu lučenje mleka tokom dojenja, a većina mačaka nastavlja da se smiruje na ovaj način i u odraslom dobu. Naučnici ne razumeju u potpunosti zašto mačke mese, ali pretpostavka je da to rade da bi imitirale utešan osećaj brige, ili da bi stvorile mekano mesto za spavanje, pa čak i da bi obeležile teritoriju, jer i u mačijim šapama postoje mirisne žlezde. Međutim, činjenica je da mačka koja mesi u vašem krilu pokazuje da u vas ima poverenje, da je zadovoljna i da vas voli.

Čišćenje

Još jedan način na koji mačke pokazuju ljubav jeste negovanje omiljenih ljudi i drugih kućnih ljubimaca u domaćinstvu. Kad mačka počne da vas neguje, ona time poručuje da vam veruje. Ovo ponašanje podseća na čišćenje koje majka mačka primenjuje na svojim mačićima.

Ona ih tako podučava da se sami čiste, pokazuje svoju naklonost prema njima i jača vezu sa njima.

Donošenje poklona

Svako ko je živeo sa mačkom koja izlazi napolje barem jednom je dobio mrtvog glodara ili pticu na poklon! Mačke pokazuju brigu deljenjem 'poklona' odnosno plena i to treba shvatiti samo kao gest ljubavi i znak prihvatanja kao člana porodice.

Pokazivanje poverenja

Većini mačaka potrebno je izvesno vreme da steknu poverenje u vlasnika i da pokažu da ga vole. Ako mačka otkriva stomak, spava sa vama ili je samo blizu vas tokom nekog stresnog događaja, ona pokazuje da je sigurna s vama, piše Moderncat.

Igranje

Jedan od načina da se identifikuje bliskost mačke sa vlasnikom je igranje. Na osnovu ponašanja mačaka iz azila, lako je utvrditi kako se ponaša mačka koja je uplašena. Mačke koje osećaju strah retko pokazuju bilo koje od devet gore navedenih ponašanja privrženosti i bliskosti, i gotovo uopšte se ne igraju. Nasuprot njima, mačke koje se osećaju voljeno uzvraćaju ljubav koja se sastoji i od igranja sa vlasnikom.