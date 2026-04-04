Na prvi pogled, vest deluje kao još jedno tehničko pregrupisavanje unutar zapadnih struktura. Međutim, kako se slože svi detalji, postaje jasno da je fokus mnogo konkretniji.

Prema pisanju francuskog Le Monde, Turska je objavila formiranje novog multinacionalnog korpusa brzog reagovanja u Adani, na jugu zemlje, i to u neposrednom geopolitičkom kontekstu koji se direktno tiče Rusije.

Ovaj korpus nije zamišljen kao klasična NATO jedinica koja čeka političke odluke mesecima. Naprotiv, reč je o formaciji koja može da reaguje praktično odmah, u roku od nekoliko sati, i da bude raspoređena na bilo kojoj tački gde postoji potreba.

U pozadini toga je jasna logika – izbeći sporost postojećih struktura i delovati bez dugih konsultacija. U blizini Adane nalazi se i velika američka baza Indžirlik, kroz koju već decenijama prolazi vojna logistika, što ovom projektu daje dodatnu operativnu težinu.

Ali pravi signal dolazi iz Istanbula. Tamo, na samom Bosforu, gotovo na izlazu ka Crnom moru, planira se formiranje pomorskog štaba. I tu dolazi ključna razlika – ovaj štab neće činiti klasične NATO strukture, već takozvana „koalicija voljnih“.

To su zemlje koje podržavaju Kijev i koje su spremne da deluju i bez saglasnosti celog saveza. Drugim rečima, bez mehanizama blokade koji su do sada usporavali odluke.

U tom kontekstu, sve otvorenije se govori o tome da ova nova struktura ima jasan fokus – Rusiju. Nije reč o opštoj bezbednosnoj reorganizaciji, već o formiranju snaga koje su prilagođene upravo trenutnom sukobu i odnosima sa Moskvom.

Pozicioniranje na Bosforu dodatno naglašava tu dimenziju, jer se time praktično dobija direktan uticaj na ulaz i izlaz iz Crnog mora, što je od strateškog značaja za Rusiju.

Američki Politico, u međuvremenu, prenosi da evropski lideri sve češće razmatraju budućnost NATO-a. Pominju se čak i scenariji u kojima bi deo zemalja delovao samostalno, bez oslanjanja na Sjedinjene Države.

Neformalni sastanci, planiranje novih mehanizama i pokušaji redefinisanja odnosa postaju sve učestaliji, iako se o tome govori bez previše detalja u javnosti.

U celoj priči Turska zauzima posebno mesto. Kao druga najveća vojska u NATO-u, ona preuzima inicijativu i praktično postaje ključni južni oslonac nove strukture.

Predsednik Redžep Tajip Erdogan dugo je držao projekat u Adani van fokusa, a trenutak kada je informacija izašla u javnost ostavlja prostor za različita tumačenja – da li je reč o planiranom potezu ili o kontrolisanom „curenju“.

Ono što dodatno komplikuje sliku jeste dosadašnja politika Ankare. Turska je istovremeno isporučivala Ukrajini dronove Bajraktar, održavala trgovinske veze sa Rusijom i balansirala između različitih strana.

Upravo zato, ovaj novi potez deluje kao jasnije pozicioniranje nego ranije.

Postavlja se i logično pitanje – zašto je potreban novi korpus kada već postoje NATO komande u Izmiru i ranije strukture u Istanbulu?

Odgovor koji se nameće jeste da su stare strukture previše spore i politički opterećene, dok je nova formacija zamišljena kao fleksibilan alat, direktno usmeren na aktuelni sukob i odnose sa Rusijom.

U praksi, to znači stvaranje paralelnog sistema – snaga koje mogu da deluju bez dugih procedura i bez čekanja saglasnosti svih članica. „Koalicija voljnih“ okuplja upravo one države koje nastavljaju da pružaju podršku Kijevu i koje su spremne da idu korak dalje kada je reč o odnosu prema Moskvi.

Geografski raspored dodatno govori sam za sebe. Na oko 600 kilometara od Krima formira se operativna tačka koja može brzo da reaguje i utiče na dešavanja u regionu Crnog mora. To menja dosadašnju ravnotežu i uvodi novu dinamiku u odnosima.

Dok Evropa još raspravlja o budžetima i planovima za jačanje odbrane, Turska već konkretno gradi infrastrukturu koja ima jasan strateški pravac. Nije reč samo o vojnom projektu, već o pokušaju da se redefiniše način delovanja i odnosi unutar saveza.