U snažnim udarima IDF na Iran pogođen najveći petrohemijski kompleks u zemlji. Iz Teherana navode da je bombardovan Univerzitet Šarif, opisujući ga kao "iranski MIT". Odbacili su mirovni plan kojim je posredovao Pakistan i istakli potrebu za "trajnim okončanjem rata uz uvažavanje stavova Irana". Kako se bliži isticanje ultimatuma, predsednik SAD Donald Tramp poručuje da bi Iran mogao biti "uništen“ za jednu noć.

Iran poziva Saudijsku Arabiju i UAE da zabrane korišćenje vazdušnog prostora

Iran je savetovao Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate da ne dozvole Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje njihove teritorije i vazdušnog prostora za vojne napade protiv Islamske Republike, podsećajući obe zemlje na njihovu "međunarodnu odgovornost" da ne olakšavaju "akte agresije".

U dva odvojena pisma upućena generalnom sekretaru UN Antoniju Guteresu i predsedniku Saveta bezbednosti UN, iranski ambasador pri UN Amir Said Iravani naveo je višestruke slučajeve američkih ratnih aviona koji su koristili ili prelazili vazdušni prostor Saudijske Arabije i Emirata radi bombardovanja iranskih ciljeva, preneo je portal Press TV.

Incidenti su se dogodili 23, 24. i 28. marta, uključujući upotrebu lovaca F-16SV, F-35 i F-15E, kao i izviđačkog aviona U-2S.

"U svetlu međunarodne odgovornosti država koja proizilazi iz stavljanja svoje teritorije na raspolaganje drugima za izvršenje agresije, Iran izražava svoje snažno i nedvosmisleno protivljenje i strogo poziva Saudijsku Arabiju i UAE da spreče dalju upotrebu svoje teritorije protiv Irana", navedeno je u pismima.

Ambasador je dodao da Iran zadržava pravo da preduzme sve neophodne mere, uključujući samoodbranu, kako bi zaštitio svoj suverenitet i teritorijalni integritet, prenosi Tanjug.





Uslovi Teherana za okončanje sukoba u deset tačaka

Iran je predstavio predlog od 10 tačaka za okončanje sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, koji predviđa i uvođenje takse od oko dva miliona dolara po brodu za prolaz kroz Ormuski moreuz, a prihod bi se koristio za obnovu infrastrukture uništene američkim i izraelskim napadima.

Dva visoka iranska zvaničnika, govoreći pod uslovom anonimnosti, rekli su da predlog uključuje garanciju da Iran neće ponovo biti napadnut, kraj izraelskih udara na Hezbolah u Libanu i ukidanje svih sankcija, preneo je Njujork tajms.

Iran bi zauzvrat ukinuo defakto blokadu moreuza i podelio prihod sa Omanom, dok bi ceo predlog uključivao protokol za bezbedan prolaz, obnovu infrastrukture i okončanje regionalnih neprijateljstava.

Aksios je prethodno, pozivajući se na američke, izraelske i regionalne izvore, izvestio da SAD, Iran i regionalni posrednici razgovaraju o potencijalnom 45-dnevnom prekidu vatre kao delu dvofaznog sporazuma koji bi mogao dovesti do trajnog okončanja rata.

Sporazum, okvirno nazvan "Islamabadski sporazum", uključivao bi regionalni okvir za moreuz, sa završnim ličnim razgovorima u Islamabadu.

Iranski zvaničnici su ranije rekli Rojtersu da Teheran traži trajni prekid vatre uz garancije da ih neće ponovo napasti SAD i Izrael.

(Tanjug, Njujork tajms)

Povređeno 15 američkih vojnika u Kuvajtu (VIDEO)

Izveden je "najjači napad" na bazu Ali el-Salem u Kuvajtu, prenose mediji.

Petnaest Amerikanaca je povređeno u napadu iranskog drona na vazduhoplovnu bazu Ali el-Salem u Kuvajtu tokom noći, javila je američka novinska agencija CBS, pozivajući se na dva američka zvaničnika.

Takođe je povređeno 67 pripadnika kuvajtskih oružanih snaga.

Izvestio je da se većina njih već vratila na dužnost.

Takođe je povređeno 67 kuvajtskih vojnika .

Iran: Trampove pretnje neće izbrisati "poniženje" SAD u Zapadnoj Aziji

Portparol Centralnog štaba Irana Hatam al Anbije izjavio je da "neosnovane pretnje" predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa ne mogu da izbrišu, kako je naveo, "poniženje" SAD u Zapadnoj Aziji.

Al Anbije je video-obraćanju upozorio da će svaka američka akcija biti dočekana novim porazima za Vašington i najavio je nastavak, kako je naveo, "ofanzivnih operacija protiv američkih i izraelskih ciljeva", prenosi iranska Press tv.

Takođe je naveo da je u najnovijem talasu odmazdnih udara pogođena američka baza Al Adairi u Kuvajtu, koja je, prema njegovim rečima, korišćena u američko-izraelskoj operaciji u Isfahanu.

Portparol tvrdi da su u napadu raketama i dronovima uništena skladišta za helikoptere i smeštaj američkih trupa.

Iranska strana navodi i da je 3. aprila američki lovac F-15E oboren iznad centralnog Irana kod Isfahana.

(Tanjug)

Tramp: Tražimo krivca za curenje informacija o akciji u Iranu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da njegova administracija intenzivno traga za osobom koja je odala poverljive informacije o spasilačkoj operaciji u Iranu, navodeći da je curenje podataka ugrozilo misiju i otežalo izvlačenje drugog pripadnika vojske SAD posle obaranja američkog borbenog aviona.

Tramp je, kako prenosi En-Bi-Si, rekao da Iran nije znao da je drugi pripadnik američke vojske nestao sve dok te informacije nisu procurele u javnost.

"Odjednom su znali da postoji još neko tamo. Videli su sve te avione koji dolaze. Operacija je postala mnogo teža jer je neko odao da imamo jednog, da smo jednog spasili, ali da postoji još jedan kog pokušavamo da izvučemo", naveo je Tramp.

Prema njegovim rečima, nakon toga su iranske vlasti raspisale veliku nagradu za hvatanje pilota.

"Pored neprijateljske, veoma sposobne i opasne vojske, imali smo milione ljudi koji su pokušavali da osvoje nagradu. To je dodatno zakomplikovalo situaciju", rekao je Tramp.

On je ocenio da je curenje informacija ozbiljno ugrozilo misiju i dodao da očekuje da će identitet osobe koja je odala podatke biti otkriven.

Tramp je takođe, kako prenosi Si-En-En, zapretio zatvorskom kaznom novinaru koji je "napisao priču" o nestalom pilotu ako odbije da otkrije svoj izvor.

"Verujemo da ćemo uspeti da saznamo ko je to, jer ćemo se obratiti medijskoj kući koja je objavila informacije i reći: 'Nacionalna bezbednost - otkrijte izvor ili idete u zatvor'", rekao je Tramp.

On je istakao da je odavanje informacija "dovelo misiju u veliki rizik".

Tramp nije precizirao na koju medijsku kuću misli, a kako ističe En-Bi-Si, pokušaj da se novinari zatvore zbog odbijanja da otkriju svoje izvore gotovo sigurno bi se suočio sa trenutnim pravnim osporavanjem.

Navodeći opremu koja je koršćena za oslobađanje pilota, Tramp je rekao da je vojska rasporedila 155 aviona, četiri bombardera, 64 lovca, 48 tankera za gorivo i 13 spasilačkih aviona.

Mnogi od njih su korišćeni kao mamci, kazao je Tramp, dodajući da je teritorija Irana bez ikakvih žrtava napuštena zajedno sa pilotom, koji je bio zarobljen skoro 48 sati.

(NBC News, CNN)