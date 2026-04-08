Ovan

Posao: Složena situacija u poslovnoj komunikaciji sa nekim saradnicima predstavljaće glavni izazov za vas u ovom periodu. Uprkos tome, uspešno ćete izlaziti na kraj sa povećanim obimom posla i pojačanim tempom rada, jer će vam upravo to dati dodatnu energiju i elan. Pohvale neće izostati.

Ljubav: Ribe očekuje uzbudljiv period u odnosu s partnerom, ali u atmosferi emocionalne klackalice, što znači da će se smenjivati nestvarno lepi trenuci sa razmiricama. Slobodni Ovnovi mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na kraćim putovanjima.

Zdravlje: Alergijske reakcije.

Bik

Posao: Planetarni aspekti vas vraćju na radne zadatke i projekte koje ste ranije započeli i koje sada prvo morate završiti da biste krenuli napred. Dosta negativne energije može vam dolaziti od nekih saradnika, koji grade rivalski odnos s vama.

Ljubav: Ovaj period vam donosi priliku da se pomirite sa bivšom ljubavi. Revalorizujete svoj dosadašnji ljubavni život i ne smatrate sebe srećnikom po pitanju prethodnog perioda, ali vam planete pružaju novu šansu da ispravite stvari i sprovedete svoju pravdu.

Zdravlje: Variranje pritiska.

Blizanci

Posao: Planete na vas deluju tako što vas na neki način restartuju, posebno u pogledu vaših ranijih visoko zacrtanih ciljeva. Možete nastaviti neki program edukacije ili profesionalnog usavršavanja koji će vam pomoći da ostvarite cilj.

Ljubav: Današnji dan na vas deluje drugačije, vraća vas više samima sebi. Želite više da radite na sebi i preispitate šta je to što najviše želite za sebe. Na tom putu može doći do ljubavnog eksperimenta sa samim sobom, pa možete vrlo lako završiti u tajnoj vezi.

Zdravlje: Proverite hormone, moguće je disbalans koji vam može napraviti pometnju.

Rak

Posao: Period povoljan za vas nezaposlene, jer ćete imati više od jedne dobre ponude. U tome će vam pomoći uticajna osoba. Uspešno ćete prevazići problem s dokumentacijom. Možete očekivati da će vam planete biti veoma naklonjene, pa se srećan splet okolnosti krije upravo u ovom periodu.

Ljubav: Postojeći aspekti mogu vam doneti ljubomorne scene od strane partnera. To vas može iznervirati, pa su moguće rasprave i razmirice s partnerom. Možete imati i problem s članom porodice koji se tvrdoglavo drži pogrešnog društva.

Zdravlje: Aritmija, može biti zabrinjavajuće.

Lav

Posao: Ovaj dan može vam doneti još jednu u nizu dobrih poslovnih prilika, koju bi trebalo maksimalno da iskoristite, jer se ne pruža često. Poslovna saradnja sa inostranstvom će se nastaviti, kao i rad na nekom velikom projektu. Uprkos povremenim oscilacijama, očekuje vas finansijski dobar period.

Ljubav: Rešili ste da se više posvetite partneru, i to već daje rezultate. Možete doći na ideju da odete nekuda na odmor. Tu ćete se dodatno zbližiti. Slobodni Lavovi mogu imati dinamičan period i brojne ljubavne avanture.

Zdravlje: Ne dozvolite da zapadnete u melanholiju.

Devica

Posao: Sve ukazuje na nastavak posla od ranije i isplatu zaostalog novca. Nepovoljan aspekt deluje upozoravajuće u pogledu novih investicija i iziskuje strpljenje, da sačekate povoljniji trenutak. Negativna energija dolazi kroz saradnike.

Ljubav: Partner kao da živi u svom svetu i deluje vam veoma udaljeno. Ovo će biti jedan od perioda kada jednostavno morate igrati otvorenih karata. Recite bez uvijanja šta je to što vam smeta i stvari će ubrzo doći na svoje mesto. Nemojte ni pomisliti da se neke stvari mogu rešiti same po sebi.

Zdravlje: Nervoza stomaka.

Vaga

Posao: Ovo je period preispitivanja ciljeva. Želite suštinski nešto da promenite, jer ste nezadovoljni. Dosta vam je loše atmosfere i pogoršanih međuljudskih odnosa. Poželjno je da dobro razradite plan aktivnosti, jer vas očekuje nedelja u kojoj stvari uzimate pod svoju kontrolu.

Ljubav: Osećate da je vašem odnosu s partnerom neophodno nešto novo, neki novi žar, uzbuđenje, dinamika. Na to vaše nezadovoljstvo, partner može da dolije ulje svojim sumnjama i ljubomornim nastupom, tako da može doći do svađe.

Zdravlje: Bolovi u leđima. Moguće da ste se preforsirali podižući veći teret.

Škorpija

Posao: Ovaj dan vam donosi nove poslovne prilike, pa će ponude dolaziti sa svih strana. Veoma povoljan period za vas, kada vam planete pružaju šansu da značajno unapredite svoju finansijsku situaciju. Dan je idealan da razradite neki tajni plan od ranije. Uspeh kroz privatan biznis.

Ljubav: Dopada vam se to što se partner toliko trudi oko vas, to vas čini emocionalno ispunjenim. Period nežnosti i sklada. Slobodne Škorpije mogu upoznati osobu preko društvenih mreža. Ta osoba će im se s vremenom sve više dopadati.

Zdravlje: Problemi sa promuklošću, upalom krajnika.

Strelac

Posao: Ovaj dan predstavlja priliku za sumiranje rezultata i nećete biti posebno zadovoljni, jer ste od jednog posla očekivali mnogo više. Pa ipak, finansijska situacija, mada promenljiva, uopšte neće biti loša. Nastavićete saradnju s inostranstvom.

Ljubav: Planetarni aspekti pružaju vam šansu da ispravite ono što ne valja u vašem odnosu s partnerom. To će doprineti poboljšanju kvaliteta vaše veze i prelasku komunikacije na viši nivo. Slobodne Strelčeve očekuje sudbinski susret i početak novog poglavlja.

Zdravlje: Bol u ramenu. Potrebno je uradite snimak.

Jarac

Posao: Povoljan period za one koji se bave kreativnim zanimanjem i primenjuju inventivne zamisli u svom radu. Ovaj period obeležiće dobici, tako da ćete biti veoma zadovoljni. Nepovoljan uticaj možete osetiti kroz spletke ili tajne iza kulisa koje osećate da se dešavaju.

Ljubav: Ovaj period zaoštrava razlike u stavovima između vas i partnera, pa situacija s vremena na vreme može biti dosta napeta. Isto tako, u okviru porodice može doći do jaza među generacijama. Međutim, nesuglasice ćete uspeti da rešite kompromisom.

Zdravlje: Meteoropatske reakcije.

Vodolija

Posao: Ovaj period će vam doneti mnogo noviteta u načinu rada, pa samim tim možete očekivati veću efikasnost u radu, i to ne samo vas, nego i čitavog vašeg tima. Pozitivne rezultate ćete ostvariti kroz originalne ideje koje odavno želite da sprovedete.

Ljubav: Ovaj dan protkaće vaš odnos s partnerom nežnijim nijansama i dubljim razumevanjem. Vaša veza će da dobije na kvalitetu. Vaše veće zalaganje i posvećenost partneru, naići će na dobar odziv kod partnera, koji će vam uzvratiti na najlepši način.

Zdravlje: Izbegavajte zadimljene prostorije, smanjite pušenje.

Ribe

Posao: Postojeći aspekti mogu da vam poremete planove što se tiče nekih investicija. Zato bi trebalo da osmislite rezervni plan. Iz tog razloga, oprez važi i za vaše sledeće investicije i procene situacije koje mogu biti pogrešne.

Ljubav: Ovnovi koji su u vezi ovog dana prolaze kroz krizni period. Očekuje vas period krize poverenja, tako da ćete imati ozbiljan i prilično napet razgovor s partnerom. Slobodni Ovnovi mogu upoznati svoju srodnu dušu na nekom društvenom skupu.

Zdravlje: Srčani problem. Nemojte zanemarivati simptome, obavezan je odlazak kod kardiologa.