Američki zvaničnici su potvrdili napade, ali naglašeno je da su na meti bili vojni objekti, a ne naftna infrastruktura, prenosi NBC njuz.

Fizički prekid snabdevanja naftom za sada nije nastao, ali tržišta reaguju na rizik od dalje eskalacije sukoba koja je moguća u narednim satima.

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je danas Iranu, podsećajući na rok koji je dao Teheranu da deblokira Ormuski moreuz.

"Čitava civilizacija će večeras umreti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to desi, ali verovatno hoće", napisao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Prema njegovim rečima, večeras će biti jedan od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj istoriji sveta, pošto će se konačno završiti, kako je naveo, 47 godina iznude, korupcije i smrti.

"Bog blagoslovio veliki narod Irana", zaključio je Tramp u objavi.