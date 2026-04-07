Izrael trenutno ne razmatra mogućnost prekida vatre u sukobu sa Iranom i smatra da je prerano za zaustavljanje vojnih operacija, prenosi američki portal Politiko pozivajući se na izraelske izvore.

Prema tim navodima, izraelsko rukovodstvo signalizira da namerava da produži vojne akcije kako bi dodatno oslabilo vlast u Teheranu i povećalo pritisak na tamošnje strukture moći.

Bivši visoki izraelski zvaničnici povezani sa vojskom navode da se u Tel Avivu procenjuje da bi aktuelna vojna kampanja trebalo da traje još najmanje mesec dana. Cilj takvog pristupa, kako ističu, jeste dalje slabljenje iranskog političkog i vojnog vrha, kao i stvaranje uslova za eventualne dublje promene u samom sistemu vlasti u Iranu.

Ovakav stav dodatno komplikuje situaciju na Bliskom istoku, jer ukazuje na to da se sukob ne približava brzom rešenju, već bi mogao da potraje i da se dodatno intenzivira u narednom periodu.