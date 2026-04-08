Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp oglasio se povodom ishoda pregovora sa Iranom i izneo odluku koja je privukla pažnju celog sveta.

- Na osnovu razgovora sa premijerom Šehbazom Šarifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, u kojima su me zamolili da obustavim razornu silu koja se večeras šalje u Iran, i pod uslovom da Islamska Republika Iran pristane na potpuno, neposredno i bezbedno otvaranje Ormuskog moreuza, slažem se da obustavim bombardovanje i napad na Iran na period od dve nedelje - napisao je Donald Tramp na mreži Truth Social.

On je dodatno naglasio da će se ova odluka odnositi na obe strane, odnosno da je reč o dvostranom primirju.

- Razlog za to je što smo već ispunili i premašili sve vojne ciljeve i veoma smo daleko od konačnog sporazuma o dugoročnom miru sa Iranom i miru na Bliskom istoku. Dobili smo predlog od 10 tačaka od Irana i verujemo da je to upotrebljiva osnova za pregovore. Skoro sve razne tačke prošlih sporova su dogovorene između Sjedinjenih Država i Irana, ali period od dve nedelje će omogućiti da se sporazum finalizuje i konsoliduje. U ime Sjedinjenih Američkih Država, kao predsednika, a takođe i kao predstavnika zemalja Bliskog istoka, čast mi je što je ovaj dugoročni problem blizu rešenja - naveo je Tramp.

Ova odluka dolazi u trenutku kada su tenzije u regionu dostigle vrhunac, a mogućnost eskalacije bila sve bliža, dok sada ostaje da se vidi da li će dvonedeljno primirje zaista dovesti do trajnog rešenja.