Iranska Revolucionarna garda je upozorila da će Sjedinjene Države i njihove saveznike ostaviti bez nafte i gasa ukoliko Vašington pređe crvene linije Teherana, objavila je iranska državna televizija, prenosi "Al Džazira".

Navodi se da je američki predsednik Donald Tramp zapretio da će će napasti iranske elektrane i mostove za samo nekoliko sati ako Iran ne pristane da otvori Ormuski moreuz.

"Nanećemo takve udare infrastrukturi Amerike i njenih partnera koji će njih i njihove saveznike godinama lišiti snabdevanja naftom i gasom iz ovog regiona", saopštio je IRGC.

U saopštenju se ističe da američki lideri nisu sposobni da procene koja bi se sve ključna postrojenja našla u dometu IRGC u slučaju napada na njihovu infrastrukturu.

"Naš odgovor će preći granice regiona ako američka vojska pređe naše crvene linije", poručuje IRGC.