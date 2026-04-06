Premije na američku sirovu naftu WTI na spot tržištu dostigle su danas rekordnih 40 dolara po barelu iznad ključnih regionalnih referenci, jer Azija i Evropa intenzivno traže nove isporuke zbog zatvaranja Ormuskog moreuza.

Cena nafte WTI Midland za isporuku u julu na severu Azije nudi se sa premijama od 30 do 40 dolara po barelu, zavisno od referentne cene, saopštili su trgovci za Rojters.

Anonimni trgovac je naveo da se WTI Midland u Severnoj Aziji nudi po premiji od 34 dolara po barelu iznad Dubai referentne cene, a drugi je dodao da za isporuku u avgustu postoje i ponude sa premijom od 40 dolara po barelu iznad vrednosti ICE Brent.

Premija na naftu je dodatna cena koju kupac plaća iznad osnovne ili referentne cene, kada je ova sirovina teško dostupna.

Većina snabdevanja iz Bliskog istoka je obustavljena, a svi proizvođači u Persijskom zalivu smanjuju proizvodnju, što je izazvalo žestoku konkurenciju za barele nafte iz drugih izvora i podiglo premije na rekordne nivoe.

Američka nafta postala je posebno tražena, tako da je cena fjučersa nafte WTI prošle nedelje premašila i fjučerse nafte Brent.

U uobičajednim okolnostima, nafta WTI se prodaje sa popustom u odnosu na Brent koja se prevozi preko mora, prenosi portal Oilprajs.

Trenutna situacija ukazuje na poremećaj normalnih cenovnih signala vezanih za fizički tok nafte.