Holandska bolnica saopštila je danas da je primila pacijenta kod kojeg postoji ''blaga sumnja'' na zarazu virusom ebole, dodajući da će rezultati testiranja biti poznati tokom vikenda, prenosi AFP.

Pacijent je smešten na posmatranje u specijalizovanu izolacionu jedinicu, saopštila je Univerzitetska bolnica Radboud u Nijmegenu, na istoku Holandije.

Bolnica nije otkrila detalje o pacijentu niti informacije o njegovom nedavnom kretanju.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ranije danas saopštila je da epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo sada predstavlja ''veoma visok'' rizik za javno zdravlje unutar zemlje, za razliku od ranije procene kada je rizik bio označen kao ''visok''.

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus rekao je da postoji sumnja na oko 750 zaraženih i 177 smrtnih slučajeva koji su verovatno povezani sa virusom u DR Kongu.

U istoj holandskoj bolnici bio i pacijent pozitivan na hantavirus

U istoj bolnici 12 članova osoblja stavljeno je u karantin 11. maja nakon što su lečili pacijenta pozitivnog na hantavirus, evakuisanog sa kruzera MV Hondius.

Tokom vađenja krvi i uzimanja uzoraka urina zaraženom pacijentu nisu poštovani strogi protokoli zaštite.