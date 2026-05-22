Američki Stejt department odobrio je novi paket vojne pomoći Ukrajini vredan 108,1 milion dolara, koji uključuje podršku za protivvazdušni raketni sistem „Jastreb“, namenjen obaranju aviona, dronova i krstarećih projektila.

Kako je saopšteno 21. maja, reč je o dodatnoj podršci za modernizaciju i održavanje sistema protivvazdušne odbrane koje Ukrajina koristi u ratu protiv Rusije.

Sistem „Jastreb“ predstavlja američki protivvazdušni sistem sposoban da presreće vazdušne ciljeve na udaljenosti od 40 do 50 kilometara, u zavisnosti od tipa projektila.

Prema navodima američkog Stejt departmenta, paket uključuje rezervne delove, logističku podršku, tehničku pomoć, popravke i modifikacije za FrankenSAM „Jastreb“ sisteme koje koristi ukrajinska vojska.

Ukrajina već duže vreme od zapadnih saveznika dobija moderno oružje kako bi pojačala zaštitu od ruskih raketnih i dron napada.

- Predložena prodaja poboljšaće sposobnost Ukrajine da odgovori na sadašnje i buduće pretnje tako što će dodatno unaprediti njene samoodbrambene i regionalne bezbednosne kapacitete kroz jaču integrisanu protivvazdušnu odbranu - navodi se u saopštenju Stejt departmenta

Američki mediji navode da se FrankenSAM sistemi smatraju jednim od ključnih projekata prilagođavanja zapadne tehnologije ukrajinskim potrebama na frontu.

Odluka Vašingtona dolazi u trenutku pojačanih ruskih udara dronovima i raketama na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu.

Kijev veruje da će nova američka pomoć pomoći u zaštiti kritične infrastrukture i većih urbanih centara od sve intenzivnijih vazdušnih napada.