Tri osobe povređene su u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na putnom pravcu Čitluk - Žitomislići, u mestu Blizanci.

U udesu koji se dogodio danas, 22. maja, učestvovali su kombi "mercedes", registarskih oznaka Hrvatske, i automobil "audi" nemačkih tablica.

Kako je za portal Hercegovina.info potvrdila Ilijana Miloš, šefica Odseka za odnose s javnošću MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije, povređenima je lekarska pomoć najpre pružena u Domu zdravlja Čitluk, nakon čega su sve tri osobe prevezene u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar.

"Audijem" je upravljao A. Ć. (31), dok je za upravljačem "mercedesa" bio I. P. (29). U vozilu "mercedes" nalazio se i suvozač B. Š. (32).

Hercegovina info

