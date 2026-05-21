Tržišta nafte bi uskoro mogla da uđu u „crvenu zonu“ kako se globalne zalihe smanjuju, a potražnja raste tokom letnje turističke sezone, upozorio je u četvrtak šef Međunarodne agencije za energiju.

Izvršni direktor IEA Fatih Birol rekao je da je najvažnije rešenje za energetski šok izazvan iranskim ratom potpuno i bezuslovno ponovno otvaranje strateški vitalnog Ormuskog moreuza.

Ako se ne otvori i ne bude nove nafte sa Bliskog istoka, kontinuirano smanjenje globalnih zaliha u kombinaciji sa porastom potražnje tokom letnje turističke sezone znači da bi tržišta nafte „mogla da uđu u crvenu zonu u julu ili avgustu“, rekao je Birol, bez daljeg objašnjavanja.

Njegovi komentari su usledili tokom sednice u Čatam Hausu o krizi u Ormuskom moreuzu i globalnoj energetskoj bezbednosti.

IEA je ranije saopštila da se globalno tržište suočava sa najtežim poremećajima u svojoj istoriji. To je uprkos tome, rekao je Birol, što je tržište imalo koristi od toga što je bilo u „srećnoj“ poziciji da uđe u krizu sa viškom koji je pomogao u apsorbovanju šoka. Međutim, ove zalihe sada erodiraju, rekao je Birol.

Tipično, oko 20% svetske nafte i tečnog prirodnog gasa prolazi kroz Ormuski moreuz, ali je brodski saobraćaj praktično zaustavljen otkako su 28. februara počeli napadi predvođeni SAD i Izraelom na Iran.

(CNBC)