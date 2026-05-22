Pevačica Ana Sević godinama je angažovana i kao voditeljka muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a sada je otkrila da je u međuvremenu dobijala ponude i za druge televizijske formate, koje je ipak odbila.

Kako ističe, razlog je taj što se u njima nije pronalazila jer nisu imali dodirnih tačaka sa muzikom.

Ana priznaje da tada nije očekivala da će voditeljski posao postati njen primarni profesionalni pravac, već da je sve krenulo spontano i bez dugoročnog plana.

-Kada pogledam danas, deluje neverovatno koliko je vremena prošlo. Sve je bilo tako spontano i nisam ni slutila da će "Zvezde Granda" postati toliki deo mog života. Mada je meni Sale uvek govorio: "Ti predstavljaš Grand na najlepši mogući način i sve dok sam ja tu, a ti budeš želela, bićeš tu". I tako je i bilo. Lep je osećaj kada shvatiš da si kroz sve te godine ostao isti u onome što jesi, a opet sazreo i profesionalno i privatno - rekla je Sević.

Prisetila se i svojih početaka na televiziji, naglašavajući da je prvi susret sa kamerama i studijskim programom bio ispunjen velikom dozom adrenalina.

-Prve emisije se sećam kroz adrenalin. Put u nepoznato i bez ikakvog iskustva. Kamera, studio, publika, tempo emisije… Hiljadu ljudi u studiju, a sve bez greške. Sve je bilo novo i intenzivno. Imala sam tremu, ali mislim da je ona zdrava. Čim je nema, znači da ti više nije stalo. Posle emisije komentari da svaku emisiju možemo da radimo uživo jer je uvek bilo sve bez greške i to nam je bio najveći kompliment. Meni je tada bilo baš stalo da budem dobra i da opravdam poverenje koje mi je dato - navela je ona.

Odbijala ponude

Dodala je da joj je rad u "Zvezdama Granda", kao i u emisiji "Neki novi klinci", doneo brojne profesionalne ponude, ali da ih nije prihvatala jer nisu bile u skladu sa njenim interesovanjima.

-Ogromna je privilegija postati i ostati voditelj najgledanijeg šou programa na ovim prostorima, posebno kada si tu dospeo bez ikakvog predznanja. Nisam tada pravila velike planove niti razmišljala dugoročno. Ušla sam u sve veoma iskreno, korak po korak. Ali već posle prvih emisija sam osetila da volim kontakt sa ljudima, energiju muzičkog programa i taj ritam televizije koji ili osećaš ili ne. Voditeljski posao u muzičkim takmičenjima doneo mi je ponude za razne TV formate, ali u njima se nisam pronalazila jer nisu imali veze sa muzikom - naglasila je za Grand.

Podsetimo, ranije je govorila i o važnosti praćenja sopstvenih snova i odluka koje su je dovele do današnje karijere.

Istakla je da je nakon napuštanja kancelarijskog posla, uprkos dobroj plati i stabilnosti, bila nesrećna, ali je ipak izabrala promenu i put ka televiziji i muzici.