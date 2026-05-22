Rusija je rasporedila nuklearnu municiju u terenska skladišta na teritoriji Belorusije, a objavljeni snimci vojnih kolona i raketnih sistema duboko u šumama izazvali su ozbiljnu uzbunu širom Evrope.

Ministarstva odbrane Rusije i Belorusije zvanično su saopštila da je izvršen transfer nuklearne municije u beloruska skladišta u okviru velikih zajedničkih vojnih vežbi.

Kao dokaz objavljen je video snimak na kojem se vide vojna vozila, mobilni lanseri i rakete koje se transportuju kroz šumske oblasti na nepoznatoj lokaciji.

Glavni deo operacije čini raketni sistem Iskander-M, koji NATO vodi pod oznakom „SS-26 Stone“.

Reč je o modernom mobilnom raketnom sistemu sa dometom do 500 kilometara, sposobnom da nosi i konvencionalne i taktičke nuklearne bojeve glave.

Belorusko ministarstvo odbrane saopštilo je da snimak prikazuje isporuku nuklearne municije na terenska mesta za skladištenje u operativnoj zoni raketne jedinice u Belorusiji.

Trodnevne nuklearne vežbe počele su u utorak i odvijaju se istovremeno na teritorijama Rusije i Belorusije.

Prema zvaničnim podacima, u manevrima učestvuje čak 64.000 vojnika i oko 7.800 jedinica vojne tehnike.

U operaciji je angažovano više od 200 raketnih sistema, preko 140 dronova, 73 ratna broda i 13 podmornica, među kojima je osam strateških podmornica sposobnih za lansiranje balističkih projektila.

Sve se događa u trenutku kada baltičke zemlje i NATO već mesecima upozoravaju na povećane bezbednosne rizike zbog upada dronova u vazdušni prostor regiona.

Nova faza nuklearne saradnje Moskve i Minska počela je još 2023. godine, kada je Vladimir Putin najavio raspoređivanje taktičkog nuklearnog oružja u Belorusiji kao odgovor na širenje NATO-a i zapadnu podršku Ukrajini.

Belorusija je potom ukinula svoj višedecenijski nenuklearni status nakon referenduma 2022. godine, čime je otvoren put za dolazak ruskog nuklearnog arsenala.

Rusija je modernizovala beloruske avione Su-25 za nošenje nuklearnih bombi, dok su beloruske posade prošle specijalnu obuku za upravljanje sistemima Iskander-M.

Ipak, ključna kontrola ostaje potpuno u rukama Moskve.

Ruski oficiri čuvaju i održavaju oružje, a odluka o eventualnoj upotrebi može biti doneta isključivo iz Rusije.

Beloruska opozicija u egzilu žestoko je reagovala na razvoj situacije.

Liderka opozicije Svetlana Tihanovska optužila je Aleksandra Lukašenka da Belorusiju uvlači u „nuklearnu ucenu“ i da živote građana dovodi u direktnu opasnost.

- Danas Rusija otvoreno priznaje da je njeno oružje stacionirano na beloruskom tlu, a kontrola nad njim ostaje čvrsto u Moskvi - poručila je Tihanovska

Ukrajina je odmah podigla bezbednosne mere na najviši nivo u severnim regionima zemlje.

Ukrajinska služba bezbednosti saopštila je da postoji ozbiljna zabrinutost zbog mogućih sabotaža i novih ruskih operacija iz pravca Belorusije.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je sa vojnim vrhom razgovarao o mogućnosti nove ruske ofanzive prema severu zemlje, uključujući Kijev i Černihiv.

Objavljeni snimci nuklearnih manevara izazvali su veliku nervozu unutar NATO-a, dok analitičari upozoravaju da Evropa ulazi u jednu od najopasnijih faza bezbednosne krize od završetka Hladnog rata.