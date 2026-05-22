U Hrvatskoj nedostaje više od 3.000 vozača kamiona, što je posebno zabrinjavajuće jer čak 72 odsto ukupnog teretnog prevoza u zemlji otpada upravo na kamionski transport.

S druge strane, ceo sektor je, osim nedostatka vozača, opterećen rastom troškova rada, ali i cenama energenata, regulatornim promenama i nestabilnim lancima snabdevanja. Uz to, evropska industrija, a samim tim i robna razmena u Evropi, rastu sporije nego pre deset godina.

Nedostatak vozača i niske dnevnice

Međutim, najveći problem je, kako ističu iz hrvatskog udruženja poslodavaca, nedostatak radne snage. Iako su troškovi rada u drumskom prevozu porasli za 11,4 odsto, činjenica je da dnevnica za rad na terenu nije menjana od 2019. godine i iznosi 30 evra.

U susednoj BiH ona iznosi 50 evra, u Sloveniji 80, a u Austriji 90 evra. Smatraju da je „potpuno neobjašnjivo da je dnevnica u Hrvatskoj niža nego u BiH“.

- Hrvatska je prilično skupa zemlja, pa najveći deo troškova odlazi na hranu, a tome se pridružuju i troškovi korišćenja toaleta i tuširanja, pa vozačima samo na higijenu dnevno odlazi oko 10 evra, plus 15 evra za obrok. Istovremeno, plata vozača kamiona u Hrvatskoj sastoji se od minimalca plus dnevnica i trebalo bi da bude povećana na najmanje 1.200 do 1.300 evra, jer ljudi napuštaju ovaj posao zbog minimalne prijave - naveo je za Novi list predsednik udruženja Convoy, Goran Brumnjak Učkarić.

On je upozorio i na rast troškova, posebno za vozače koji su plaćeni po turama. S druge strane, plate profesionalnih vozača u inostranstvu dostižu i do 4.000 evra, što očigledno nije dovoljno, jer u Evropskoj uniji trenutno nedostaje gotovo pola miliona vozača.

Nedostatak vozača svuda

Posebno je izražen manjak vozača u Nemačkoj, zbog čega su prevoznici apelovali na vladu da donese adekvatne mere za povećanje njihovog broja. Veliki broj vozača iz Hrvatske, ali i regiona, posao je pronašao upravo u Nemačkoj. Druge destinacije na koje su odlazili su Italija, Holandija i Kanada.

-I mi smo u Hrvatskoj upozoravali Ministarstvo saobraćaja na problem hroničnog nedostatka profesionalnih vozača kamiona, ali nas nisu shvatali ozbiljno. Zato nedostatak vozača nadoknađujemo zapošljavanjem stranih radnika, najviše Filipinaca i Nepalaca, kao i radnika sa prostora bivše Jugoslavije, ali ni to nije dovoljno - upozorava predsednik Convoya.

S tim u vezi, problem predstavlja i prosečna starost evropskih vozača, koja iznosi 47 godina. Čak trećina vozača starija je od 55 godina, što znači da će uskoro otići u penziju. Problem je, međutim, što mlađi vozači ne popunjavaju upražnjena mesta.

HUP predlaže brojne mere — od kontrole kabotaže, radnog vremena i tahografa, preko povećanja domaćih dnevnica i redefinisanja pravila o isplati dnevnica za rad na terenu, povećanja neoporezivog dela zarade i snižavanja poreskih pragova, do podsticaja za mlade vozače i prekvalifikacije.