Dve tinejdžerke sa Floride optužene su da su planirale brutalno ubistvo školskog druga u toaletu škole, verujući da će tako „vratiti iz mrtvih” masovnog ubicu Adama Lanzu, odgovornog za masakr u osnovnoj školi Sandi Huk.

Prema navodima američkih medija, Izabel Valdez (15) i Lois Olivios Lipert (14) uhapšene su nakon što je policija dobila dojavu o njihovom jezivom planu da iz zasede napadnu učenika srednje škole Lake Brantley.

Istražitelji tvrde da su devojčice planirale da žrtvu odvuku u školski toalet, gde bi ga nožem izboli u stomak ili mu prerezale grlo.

Još jeziviji detalj šokirao je javnost — Valdezova je navodno verovala da dečak fizički podseća na Adama Lanzu, masovnog ubicu koji je 2012. godine ubio 20 dece i šestoro odraslih u školi Sandi Huk.

Prema sudskim dokumentima, mislila je da bi ubistvo moglo da „vrati Lanzu iz mrtvih“.

Nakon hapšenja, kamere u policijskom automobilu snimile su dve tinejdžerke kako se smeju i zbijaju šale o zločinu koji su navodno planirale.

- Bar će me videti na fotografiji ovako ili onako - rekla je jedna od njih, prema policijskom izveštaju

Devojčice su navodno pričale i da će postati poznate u „true crime” zajednici na internetu, dok su se u jednom trenutku šalile da će završiti kao „lezbejski par u zatvoru“.

Međutim, nekoliko meseci kasnije, Izabel Valdez promenila je ton i sudiji poslala rukom napisano pismo na tri strane u kojem tvrdi da ju je internet pretvorio u „užasnu osobu“.

- Bila sam izložena internetu od veoma malih nogu i sve loše poteklo je odatle. Internet me je pretvorio u užasnu, užasnu osobu - napisala je tinejdžerka

Navela je da je od hapšenja izolovana od interneta i ljudi, zbog čega je počela da razmišlja o svom životu i postupcima.

- Razmišljala sam o svom životu i svojim izborima i molim vas da imate malo saosećanja prema meni jer želim da se promenim i menjam se kao osoba - navela je u pismu

Valdezova tvrdi da je tokom 2022. i 2023. godine postala deo opskurne internet zajednice opsednute masovnim ubicama, školskim pucnjavama i zločinima poput Kolumbajna i Sandi Huka.

Kako kaže, u toj zajednici se osećala prihvaćeno i „primećeno“, ali ju je to vremenom potpuno promenilo.

- Bila sam izmanipulisana da poverujem kako je nasilje dobro. Ljudi koje sam nazivala prijateljima želeli su samo da naudim sebi ili drugima - napisala je

U pismu je govorila i o vršnjačkom nasilju, navodeći da ima suicidalne misli još od sedme godine.

Obe devojčice optužene su za pokušaj ubistva prvog stepena.

Slučaj je izazvao ogroman šok u američkoj javnosti, posebno zbog detalja da su tinejdžerke navodno bile opsednute masovnim ubicama i internet zajednicama koje veličaju krvave zločine.