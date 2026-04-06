Gust crni dim uznemirio je danas stanare Limana 3 u Novom Sadu, nakon što je izbio požar u napuštenom objektu u neposrednoj blizini Limanskog parka.

Brzom intervencijom novosadske vatrogasne brigade sprečeno je širenje vatrene stihije na okolno rastinje i drveće u parku. Na lice mesta odmah su upućena dva vatrogasna vozila..

Snimci sa terena prikazuju dramatične trenutke u kojima se vatrogasci, pod punom opremom, pokušavaju probiti u unutrašnjost barake.

Požar je lokalizovan u kratkom roku, a povređenih, prema prvim informacijama, nema.

