Ruski lovac pete generacije Su-57 mogao bi da ima veliku prednost nad američkim F-22 i F-35, a razlog nije samo naoružanje ili brzina, već nešto što je Pentagonu postalo ogroman problem – cena održavanja.

Na to upozorava analiza američkog magazina Military Watch Magazine nakon što je ruska „Objedinjena avio-korporacija“ objavila prve fotografije nove verzije aviona pod oznakom Su-57D.

Prema dostupnim informacijama, prvi let nove varijante izveden je 19. maja.

Američki analitičari posebnu pažnju usmerili su na troškove eksploatacije ruskog aviona, koji su, prema navodima magazina, uporedivi sa troškovima starijih ruskih lovaca Su-27 i Su-30.

Upravo u tome Military Watch vidi veliku rusku prednost.

Kako navode, prelazak na novu generaciju aviona u Rusiji ne zahteva ogromna ulaganja u infrastrukturu niti ozbiljno opterećuje sistem održavanja i logistike.

To praktično znači da ruske Vazdušno-kosmičke snage mogu da uvode Su-57 bez velikog pada operativne spremnosti flote.

Situacija u Sjedinjenim Američkim Državama bila je potpuno drugačija.

Američki F-22 i F-35, prema pojedinim procenama, imaju troškove leta između 60 i 100 odsto veće od svojih prethodnika četvrte generacije – F-15 i F-16.

Zbog toga je prelazak američke vojske na petu generaciju zahtevao ogromna finansijska ulaganja, smanjenje broja aviona i dodatne budžetske intervencije koje, prema pisanju magazina, nisu uspele da potpuno reše probleme sa borbenom spremnošću.

Military Watch Magazine naglašava i da se Su-57 danas nalazi među samo četiri lovca pete generacije koji se proizvode u svetu.

Pored ruskog aviona, u toj grupi nalaze se kineski J-20 i J-35, kao i američki F-35.

Američki analitičari posebno ističu da je Su-57 mnogo češće korišćen u realnim borbenim uslovima visokog intenziteta nego većina konkurenata iste generacije.

Prema navodima magazina, ruski avion je tokom rata u Ukrajini korišćen za precizne udare po ciljevima na zemlji, operacije potiskivanja protivvazdušne odbrane i vazdušne borbe na velikim udaljenostima.

Posebnu pažnju izazvala je i nova dvosedna verzija Su-57D.

Analitičari smatraju da bi upravo ta verzija mogla da ima važnu komandnu ulogu u budućim operacijama ruske vojske, posebno u koordinaciji borbenih dronova.

Među njima se posebno pominje ruski S-70 „Ohotnik“, koji se razvija kao napredni borbeni bespilotni sistem.

Military Watch Magazine zaključuje da kombinacija nižih troškova održavanja, realnog borbenog iskustva i mogućnosti upravljanja bespilotnim sistemima daje Su-57 specifičnu prednost u odnosu na američke konkurente.

U trenutku kada najveće vojne sile pokušavaju da smanje troškove i povećaju efikasnost svojih vazdušnih snaga, upravo bi taj model mogao da postane ključni pravac razvoja buduće vojne avijacije.