Kolumbijska vojska saopštila je danas da će u opštinu Silvija na jugozapadu te zemlje biti raspoređeno više od 500 vojnika, nakon teritorijalnog spora između dve autohtone grupe koji je izbio u četvrtak i koji je izazvao sukobe u kojima je poginulo najmanje sedam ljudi.

Vojska je na društvenim mrežama saopštila da će vojnici, uz vazdušnu podršku, biti raspoređeni u to područje kako bi se obezbedila bezbednost zajednica i sprečila eskalacija nasilja, prenosi AP.

Ministar odbrane Pedro Sančez je saopštio da bi broj od sedam poginulih i više od 110 povređenih u sukobima dve autohtone zajednice "mogao da poraste".

Sukobi su se dogodili u ruralnom području departmana Kauka između starosedelačkih grupa Misak i Nasa, koje obe polažu pravo na vlasništvo nad istom teritorijom.

Kolumbijska državna Nacionalna agencija za zemljište je pozvala obe zajednice da spor reše za pregovaračkim stolom.