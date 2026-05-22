Rusija postavlja nuklearne projektile na morsko dno. Zapadne obaveštajne službe pomno prate sumnjivi ruski tajni projekat na moru.

Prema istraživanju nemačkih javnih televizija WDR i NDR, Rusija radi na postavljanju nuklearnih projektila u posebne silose duboko ispod površine mora. U središtu misije nalazi se plovilo nežnog imena: "Zvezdočka" ("Mala zvezda"). Specijalizovani brod dug 96 metara nalazi se u Severodvinsku u Rusiji, na Belom moru, ključnoj lokaciji za izgradnju ruskih podmornica.

Zapadne obaveštajne službe veruju da bi "Zvezdočka" mogla biti deo projekta "Skit", tajnog vojnog programa.

Prema izvorima iz NATO, projektili sa nuklearnim bojevim glavama biće smešteni nekoliko stotina metara duboko u moru, u posebno razvijenim kontejnerima ili silosima. Tamo bi mogli da ostanu skriveni duže vreme i da budu lansirani daljinski u slučaju potrebe.

Pored "Zvezdočke", koristiće se i specijalna podmornica "Sarov", objavio je nemački Bild.

Za svoje istraživanje, WDR i NDR analizirali su satelitske snimke, ruske baze podataka i istorijske dokumente, kao i razgovore sa vojnim licima i stručnjacima. Prema njihovim nalazima, Rusija već godinama radi na ovom sistemu.

Međutim, projekat nije zvanično potvrđen. Ni NATO ni rusko Ministarstvo odbrane nisu želeli da komentarišu navode.

Pomorski oficir Helge Adrians iz Nemačkog instituta za međunarodne i bezbednosne poslove (SWP) smatra da koncept ima značajne strateške prednosti.

"Postavljanje interkontinentalnih balističkih projektila na morsko dno i njihovo držanje u stanju pripravnosti za lansiranje ima, po mom mišljenju, dve ključne prednosti", rekao je.

"Prvo, njihovo neutralisanje deluje izuzetno složeno i skupo. Drugo, ovaj metod pruža mogućnost uštede na podmornicama i njihovim posadama."

Istovremeno, Adrians upozorava na ogromne tehničke probleme. Morske struje, taloženje mulja, snabdevanje energijom i prenos podataka predstavljaju ozbiljne izazove. Zbog toga je široka primena ove tehnologije pod znakom pitanja.

Ideja o nuklearnom oružju na morskom dnu nije nova. Sjedinjene Američke Države ispitivale su slične koncepte tokom Hladnog rata. Studija Pentagona iz 1980. godine razmatrala je mogućnost skrivanja raketnih platformi na dnu okeana.

SAD su na kraju odustale od razvoja takvog sistema. Međutim, prema navodima, Rusija je nastavila da razvija taj koncept.

Prema obaveštajnim podacima NATO, za tu svrhu razvijena je posebna raketa pod nazivom "Skif" - varijanta balističke rakete "Sineva", koja se lansira sa podmornica.

Navodno, te rakete imaju domet od nekoliko hiljada kilometara. Izveštava se da su prva testiranja sprovedena pre nekoliko godina.

I dalje nije poznato da li su podvodne rakete već raspoređene.

(Večernji list)