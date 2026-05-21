Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

Cela porodica na more za 300€ - Bagatela! Detaljan cenovnik za Grčku, CG i Albaniju u junu: Evo gde je smeštaj upola jeftiniji

Jun je idealan mesec za putovanje na more. Proverite cene smeštaja u Grčkoj, Crnoj Gori i Albaniji i uživajte u povoljnim aranžmanima.

 
Autor:  Milica Krstić
21.05.2026.06:15
0
Cela porodica na more za 300€ - Bagatela! Detaljan cenovnik za Grčku, CG i Albaniju u junu: Evo gde je smeštaj upola jeftiniji
Foto: Shutterstock
Ovo su najopasnije plaže u Grčkoj: Neke su odnele živote, a ovde ne ulazite u more ni sa decom
Foto: Unsplash
 Ovo su najopasnije plaže u Grčkoj: Neke su odnele živote, a ovde ne ulazite u more ni sa decom
Prethodna vest
"Nikakva saradnja sa njom ne dolazi u obzir!" Voditeljka kivna na Sanju Marinković, neće da čuje za nju!
Youtube/K1
 "Nikakva saradnja sa njom ne dolazi u obzir!" Voditeljka kivna na Sanju Marinković, neće da čuje za nju!
Sledeća vest

Letovanje u junu je omiljeni izbor za sve koji žele da izbegnu nesnosne julske žege, ali i da prođu znatno povoljnije. Iako se jun nekada smatrao predsezonom, danas je to mesec u kom sezona uveliko pulsira, posebno na jugu Balkana.

U nastavku pogledajte kakvo je more i kakve su okvirne cene u junu na destinacijama u kojima srpski turisti rado letuju.

Letovanje u junu

Grčka

Grčka je u junu verovatno najbolji izbor. Dan je dug, priroda se uveliko probudila, a cene su i do 30-40 odsto niže nego u julu i avgustu.

Egejsko more je tradicionalno toplije od Jonskog u tom periodu.

Na Halkidikiju (Sitonija, Kasandra) i u Olimpskoj regiji more je u proseku oko 23°C. Ako tražite baš toplu vodu, južna ostrva poput Krita već dostižu 24°C, ali su i plićaci u Paraliji ili Sartiju idealni za decu.

Što se tiče cena smeštaja u junu, 10 dana u apartmanu za četvoročlanu porodicu prosečno bi bilo od 350 do 650 evra, zavisno od regije i blizine plaže.

Sedam polupansiona u hotelu idu od 450 evra po osobi u hotelima sa tri zvezdice, dok su luksuzniji rizorti u junu oko 800 evra i više.

Crna Gora

Crna Gora u junu nudi mir kog u julu tamo mahom nema. More se relativno brzo zagreva, naročito u zatvorenim zalivima poput Bokokotorskog.

Prosečna temperatura mora je oko 22,5°C. Budvanska rivijera i Kotor često prebace tu cifru, pa je kupanje sasvim prijatno već od prve polovine meseca.

Kad su u pitanju cene smeštaja u Crnoj Gori za jun 2026, privatni smeštaj je vrlo šaren, a prosečno ide oko 35-60 evra po danu.

Sedam noćenja s doručkom u hotelu u proseku bi bilo oko 400-550 evra po osobi u solidnim hotelima sa četiri zvezdice.

Albanija

Albanija nastavlja da dominira kada je u pitanju odnos cene i kvaliteta, a njena južna, jonska obala nudi kristalno čistu vodu.

U Draču, koji je na Jadranu, more je toplije i dostiže 23°C, dok je u Sarandi i Ksamilu, koji su na Jonskoj obali, oko 22°C. Zbog mnogo sunčanih dana subjektivni osećaj toplote je odličan.

Deset dana u apartmanu bi košalo od 300 do 500 evra, dok bi u junu sedam dana u hotelu u Draču, uz opciju all inclusive, bilo od 550 do 750 evra po osobi, što je skoro upola manje nego na sličnim mestima u drugim zemljama.

Hrvatska

Hrvatsko primorje je u junu rezervisano za one koji vole nešto svežije more, ali neverovatnu prozirnost i miris četinara.

Jadran u Hrvatskoj je u junu između 21°C i 23°C. Istra je za nijansu svežija, dok je južna Dalmacija (okolina Dubrovnika i ostrva) najtoplija.

Recimo, 10 dana u apartmanu na Makarskoj rivijeri koštalo bi od 600 do 900 evra za pristojan apartman blizu mora.

A sedam polupansiona u hotelu srednje kategorije prosečno košta oko 700 do 1.000 evra po osobi.

Alo.rs/Kurir.rs

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 31
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 51
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
Albanija Crna Gora Grčka letovanje cene

Povezane vesti

Ovo su najopasnije plaže u Grčkoj: Neke su odnele živote, a ovde ne ulazite u more ni sa decom
Foto: Unsplash
LETOVANJE

Ovo su najopasnije plaže u Grčkoj: Neke su odnele živote, a ovde ne ulazite u more ni sa decom

06:10 | 0
Oni su slavili otcepljenje Crne Gore: Samo jedan čovek nije hteo da dođe
Foto: Printscreen | Printscreen
Burna reakcija

Oni su slavili otcepljenje Crne Gore: Samo jedan čovek nije hteo da dođe

23:20 | 0
Gde na more sa malom bebom? Upozorenje, ovde bude i +45, može da bude opasno! vodič za roditelje

Gde na more sa malom bebom? Upozorenje, ovde bude i +45, može da bude opasno!

21:32 | 0
"Albanske trupe bile su pod mojom komandom" Amerikanac kojeg spremaju za Tiranu objavio šta smera! "Imaju borbeni duh"
Foto: Printscreen | printscreen
Svedočio u Senatu

"Albanske trupe bile su pod mojom komandom" Amerikanac kojeg spremaju za Tiranu objavio šta smera! "Imaju borbeni duh"

21:05 | 0
Uprava policije upozorava: Građanima stižu poruke sa inostranih brojeva telefona, pošiljalac se predstavlja kao Vlada
Foto: Pexels
PREVARA

Uprava policije upozorava: Građanima stižu poruke sa inostranih brojeva telefona, pošiljalac se predstavlja kao Vlada

18:26 | 0
Komentari (0)

Društvo

Alarmantni podaci iz Srbije: Oko 12.000 ljudi boluje od ove bolesti, a simptomi se često ne prepoznaju na vreme
shutterstock

Alarmantni podaci iz Srbije: Oko 12.000 ljudi boluje od ove bolesti, a simptomi se često ne prepoznaju na vreme

07:00 | 0
"Meni su mama i tata umrli" Mali Stefi je rasplakao Srbiju, a pogledajte ga kako sada izgleda: Dobio poklon, pa se oglasio na mrežama moćnom porukom VIDEO
Instagram printscreen | Foto: Printscreen/ Instagram Marko Nikolić

"Meni su mama i tata umrli" Mali Stefi je rasplakao Srbiju, a pogledajte ga kako sada izgleda: Dobio poklon, pa se oglasio na mrežama moćnom porukom VIDEO

06:40 | 0
Policija, pretres i izričite zabrane: Poznata beogradska gimnazija donela pravilnik o proslavi mature, đaci u neverici šta ih čeka
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Policija, pretres i izričite zabrane: Poznata beogradska gimnazija donela pravilnik o proslavi mature, đaci u neverici šta ih čeka

06:30 | 0
Ovo su najopasnije plaže u Grčkoj: Neke su odnele živote, a ovde ne ulazite u more ni sa decom
Foto: Unsplash

Ovo su najopasnije plaže u Grčkoj: Neke su odnele živote, a ovde ne ulazite u more ni sa decom

06:10 | 0
Svi se nasmeju kad čuju naziv ovog sela u Sandžaku: Meštanima neprijatno kad moraju objašnjavati odakle su
Shutterstock

Svi se nasmeju kad čuju naziv ovog sela u Sandžaku: Meštanima neprijatno kad moraju objašnjavati odakle su

06:00 | 0
Pecao štuku, pa izvukao grdosiju: Milan se sat vremena borio sa ribom od 29 kilograma
FOTO:RINA | Rina

Pecao štuku, pa izvukao grdosiju: Milan se sat vremena borio sa ribom od 29 kilograma

06:00 | 0
Tri sestrice konačno imaju dom: Srbija pamti badnjake koje su prodavale za majku
FOTO:RINA | Rina

Tri sestrice konačno imaju dom: Srbija pamti badnjake koje su prodavale za majku

06:00 | 0
„Svideo sam joj se na prvi pogled“! Ima 95 godina i opet se oženio: Srbija plače zbog priče dede Milomira
Printscreen

„Svideo sam joj se na prvi pogled“! Ima 95 godina i opet se oženio: Srbija plače zbog priče dede Milomira

00:21 | 0
Gde na more sa malom bebom? Upozorenje, ovde bude i +45, može da bude opasno!

Gde na more sa malom bebom? Upozorenje, ovde bude i +45, može da bude opasno!

21:32 | 0
Dr Žarko Radović upozorava: Ovi deformiteti stopala kod dece mogu dovesti do iks i oks nogu

Dr Žarko Radović upozorava: Ovi deformiteti stopala kod dece mogu dovesti do iks i oks nogu

21:24 | 0

Najnovije

Društvo

Najčitanije

5min

Danas je Spasovdan, ove običaje nikako ne treba kršiti: Crveno je slovo, jedno je strogo, ali strogo zabranjeno

5min

Kan video Ronaldov prsten od 5 miliona dolara

5min

Alarmantni podaci iz Srbije: Oko 12.000 ljudi boluje od ove bolesti, a simptomi se često ne prepoznaju na vreme

5min

"Pazi šta radiš, znamo gde živiš" Naš glumac (72) dobijao jezive pretnje smrću

25min

"Meni su mama i tata umrli" Mali Stefi je rasplakao Srbiju, a pogledajte ga kako sada izgleda: Dobio poklon, pa se oglasio na mrežama moćnom porukom VIDEO

5min

Alarmantni podaci iz Srbije: Oko 12.000 ljudi boluje od ove bolesti, a simptomi se često ne prepoznaju na vreme

25min

"Meni su mama i tata umrli" Mali Stefi je rasplakao Srbiju, a pogledajte ga kako sada izgleda: Dobio poklon, pa se oglasio na mrežama moćnom porukom VIDEO

35min

Policija, pretres i izričite zabrane: Poznata beogradska gimnazija donela pravilnik o proslavi mature, đaci u neverici šta ih čeka

50min

Cela porodica na more za 300€ - Bagatela! Detaljan cenovnik za Grčku, CG i Albaniju u junu: Evo gde je smeštaj upola jeftiniji

55min

Ovo su najopasnije plaže u Grčkoj: Neke su odnele živote, a ovde ne ulazite u more ni sa decom

16H

Vučić izneo novu procenu: Strašan sukob izbiće za 15 dana!

16H

Jednokratna pomoć od 40.000 i 50.000 dinara stiže u pravom trenutku: Ovi građani imaju pravo na novac

23H

Haos u studiju, Brnabić patosirala Mariniku Tepić: Otreznila je kad je počela da soli pamet o ovoj temi

19H

Oduzeta imovina našoj pevačici: "Živim u stanu od 39 kvadrata, sve je prebacio na svoje ime"

15H

3 dana nakon što su ga zatvorili u Lazu Lazarević, žena Slobe Vasića povukla šokantan potez! Odluka je doneta

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Potresna objava supruge Slobe Vasića! Rasplakala sve najnovijim oglašavanjem
Ataimages

Potresna objava supruge Slobe Vasića! Rasplakala sve najnovijim oglašavanjem

Putinov odgovor izazvao zabrinutost u NATO: Amerikanci priznali šta je Rusija napravila
Ilustracija

Putinov odgovor izazvao zabrinutost u NATO: Amerikanci priznali šta je Rusija napravila

Voditeljka RTS dobila je otkaz u 9. mesecu trudnoće: "Ta odluka mi je saopštena preko SMS poruke"
Foto: Printscreen | RTS/Youtube

Voditeljka RTS dobila je otkaz u 9. mesecu trudnoće: "Ta odluka mi je saopštena preko SMS poruke"

Draganin bivši sa novom suprugom u javnosti Ceo Beograd gledao je u nju
Printscreen/Instagram/Srbija showbiz

Draganin bivši sa novom suprugom u javnosti Ceo Beograd gledao je u nju

"Nulta tolerancija za saradnju s krimosima": Predsednik Vučić o najavljenim izmenama zakona
Foto: Alo | Alo!
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,4 117,75
USD USD 100,89 101,2 101,5
CAD CAD 73,33 73,55 73,77
AUD AUD 71,65 71,87 72,08
GBP GBP 135,13 135,53 135,94
CHF CHF 127,73 128,11 128,49

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati