Učesnici provladinog protesta mahali su zastavama tokom skoro sat vremena dugog mitinga, skandirajući "živeo Raul" i "patria o muerte" (domovina ili smrt), prenosi Rojters.

Predsednik Kube Migel Dijaz Kanel i premijer Manuel Marero prisustvovali su skupu, kao i nekoliko članova Kastrove porodice, među kojima i ćerka Marijela Kastro, sin Alehandar Kastro i unuk Raul Rodrigez Kastro.

Rodrigez Kastro, poznat na Kubi kao "Raulito" ili "El Kangreho" (Rak), često služi kao telohranitelj svog dede i prošle nedelje se sastao sa direktorom američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džonom Ratklifom, tokom njegove posete Havani.

Marijela Kastro je kubanskim državnim medijima nakon protesta rekla da je njen otac dobro i da je uvek govorio "niko me neće uhvatiti živog, uhvatiće me u borbi".

Kuba je saopštila da je američka optužnica protiv Raula Kastra za ubistvo zasnovana na "lažnim" optužbama koje su osmišljene da posluže kao izgovor za invaziju, dok administracija američkog predsednika Donalda Trampa pokušava da sruši vladu na tom ostrvu, koje se nalazi u neporednoj blizini SAD.