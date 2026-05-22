Letnji godišnji odmori ove godine za mnoge će biti znatno drugačiji, pre svega zbog globalne energetske krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Brojne kompanije već otkazuju letove, aranžmani za udaljene destinacije postaju sve skuplji. Zbog poskupljenja goriva, hrane i stanarina, kao i rasta svakodnevnih troškova, mnogi će ove sezone pažljivo razmatrati svaki dinar, a možda i odustati od putovanja.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina upozorio je da će ovogodišnja turistička sezona biti zahtevna zbog poremećaja u saobraćaju i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku. Zato je apelovao na ceo turistički sektor da snizi cene turističkih usluga i ponuda za 10 do 20 procenata kako bi Hrvatska ostala konkurentna na tržištu.

Upravo bi takva konkurentnost mogla biti presudna ove godine dok sve više turista traži jeftine destinacije. Kao jedna od takvih izdvojila se i Bugarska, koja privlači sve više posetilaca koji traže povoljan odmor na moru.

Alternativa popularnim mediteranskim destinacijama

Posebnu popularnost zemlji je donela i pobeda na Evroviziji, koja je skrenula pažnju Evrope na njene turističke destinacije. Među mestima koja se posebno izdvajaju u Bugarskoj tokom leta nalazi se Obzor, mirnije i jeftinije letovalište na Crnom moru, koje mnogi već nazivaju alternativom popularnim mediteranskim destinacijama.

Obzor je gradić u Bugarskoj, na obali Crnog mora, sa nešto više od 2091 stanovnika. Smešten u regionu Burgasa, Obzor je poznat po dugoj peščanoj plaži koja se proteže skoro osam kilometara i nosi prestižnu Plavu zastavu, priznanje koje garantuje čistoću mora, sigurnost i kvalitet sadržaja.

Poseban šarm ovom mestu daju planine koje se uzdižu odmah iza obale, pa spoj mora i prirode ostavlja utisak mediteranske destinacije, ali po znatno nižim cenama.

Jeftini all inclusive aranžmaniPrema podacima turističke agencije First Choice, all inclusive aranžman u Obzoru može se naći za oko 540 evra po osobi, dok bi sličan odmor na turskoj obali Egejskog mora, u mestima poput Bodruma, koštao i do 470 evra više, piše britanski Mirror. Obzor ima bogatu istoriju, nekada je bio poznat kao Heliopolis, odnosno “grad Sunca”, a kasnije i kao rimsko naselje Templum Iovis. Tragovi antičkog perioda i danas su vidljivi u gradu, gde posetioci mogu videti ostatke stubova i drevnih građevina.

Jedna od najvećih prednosti ovog mesta je prostrana plaža, pa čak i tokom špica sezone turisti mogu lako pronaći mirniji deo za odmor. Posetiocima su na raspolaganju besplatne javne zone, ali i uređeni delovi pod upravom hotela i beach barova, gde se iznajmljuju ležaljke i suncobrani. Turisti koji su već boravili u Obzoru opisuju ga kao jednu od najlepših plaža u Bugarskoj, ističući čistoću, dobre uslove i prijatnu atmosferu bez prevelikih gužvi.

Osim kupanja i sunčanja, posetioci mogu uživati i u starom delu grada. Trg Sloboda je jedno od glavnih mesta okupljanja, a pažnju turista privlače restorani sa tradicionalnom bugarskom kuhinjom. Obzor ima i šetalište uz more puno kafića, restorana i prodavnica, dok oni koji žele mirniji odmor često biraju smeštaj van centra grada.