Zaboravite na magnete za frižider i majice sa natpisom "Paris". Za one sa dubokim džepom i viškom prostora u dnevnoj sobi, 21. maja se otvara prilika koja se ne propušta, aukcija originalnog dela Ajfelovog tornja.

Reč je o autentičnom segmentu spiralnog stepeništa koje je nekada spajalo drugi i treći sprat tornja, upravo onaj deo koji je vodio do privatne kancelarije Gustava Ajfela.

Kako je stepenište završilo na aukciji?