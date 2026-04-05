Orban je na svojoj stranici na društvenim mrežama objavio da je upravo obavio telefonski razgovor sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Upravo sam završio telefonski razgovor sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Srpske vlasti su pronašle snažnu eksplozivnu napravu i sredstva za njeno aktiviranje na kritičnoj gasnoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku. Istraga je u toku. Sazvao sam hitan Savet za odbranu za danas popodne", napisao je Orban na svom nalogu na Fejsbuku.

Vučić je razgovarao danas sa Orbanom o prvim rezultatima istrage srpskih vojno-policijskih organa u vezi sa ugrožavanjem kritične gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku i saopštio da je pronađen eksploziv razorne moći i štapini neophodni za njegovo aktiviranje.

"Naše jedinice pronašle su eksploziv razorne moći i štapine neophodne za njegovo aktiviranje. Obavestio sam premijera Orbana da ćemo ga informisati o daljem toku istrage", naveo je Vučić ranije danas na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav".