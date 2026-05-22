Kineski predsednik Si Đinping podelio je informacije sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom tokom neformalne čajanke u Moskvi o nedavnoj poseti američkog predsednika Donalda Trampa Kini, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Pa naravno da je podelio informacije o Trampovoj poseti. Bio je veoma, veoma detaljan razgovor, uključujući i o tome", rekao je Peskov, prenosi TASS.

Tramp slavi "fantastične pregovore"

Tramp je boravio u trodnevnoj poseti Kini, prvoj poseti nekog američkog predsednika od 2017. godine.

Tramp je izjavio i da su on i Si postigli "fantastične trgovinske sporazume", kao i da još nije doneo odluku o velikoj prodaji američkog naoružanja kineskom regionu Tajvan.