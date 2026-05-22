Iako ne kriju da je jedina stvar koja ih povezuje mržnja prema Aleksandru Vučiću, plenumaši su ovoga puta prekršili sve moralne i ljudske norme i u svom gebelsovskom nastupu otišli su i korak dalje i na nalepnice na kojima piše „studenti pobeđuju“, stoji i dodatak: „Ko odlepi, umre mu Vučić“.

Oda bolesti, stanju uma koje je sve samo ne svesno stanje. Ovako planiraju pobedu? Smrću predsednika države?

Sada je kristalno jasno da se ono što se predstavlja kao studentski aktivizam pretvorilo u čistu političku psihozu.

Pošto na izborima ne mogu da pobede rezultate, kilometre auto-puteva, nove fabrike i ekonomski rast, oni su odlučili da pređu na kletve i morbidnosti.

Lepljenjem jezivih poruka pređena je granica između političkog neslaganja i otvorenog, bolesnog prizivanja nečije smrti.

Politička scena u Srbiji videla je mnogo toga, ali užas koji su građani zatekli na ulicama prethodnih dana prevazilazi sve što smo do sada videli.

Očigledno je da blokaderima naročito smeta Vučićev obračun sa korumpiranim policajcima koji sarađuju sa kriminalcima.

Da podsetimo, predsednik Srbije izjavio je da će biti pokazana nulta tolerancija prema onima u policiji koji sarađuju s kriminalcima i istakao da je bezbednost u Srbiji na mnogo višem nivou nego ranije, opšti kriminalitet na mnogo nižem nivou, a izvršenje ubistava na najnižem nivou u istoriji Srbije.