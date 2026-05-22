Skot Riter upozorio je da Zapad više ne može da ignoriše upozorenja Moskve nakon poslednjih incidenata sa ukrajinskim dronovima u blizini ruskih granica, jer bi dalja eskalacija mogla da izazove mnogo ozbiljnije posledice.

Bivši američki obaveštajac smatra da su pojedine države NATO-a već prešle granicu dopuštenog kada su omogućile Kijevu da koristi njihov prostor i infrastrukturu za operacije povezane sa napadima na Rusiju.

Govoreći u emisiji Rika Sančeza, Riter je posebno izdvojio situaciju u Letoniji i upozorio da izjave Moskve nisu slučajne niti simbolične. Prema njegovim rečima, svaka formulacija ruskih zvaničnika nosi jasnu poruku i namenjena je konkretnim državama koje učestvuju u aktuelnim događajima oko bespilotnih letelica.

On tvrdi da su evropske države dale Ukrajini mogućnost da izvodi udare po ruskoj teritoriji kako bi se kasnije opravdalo dalje uključivanje NATO-a u sukob. Istovremeno je naglasio da Moskva neće reagovati impulsivno, već onda kada proceni da je trenutak odgovarajući.

Riter je podsetio i da Rusija raspolaže nuklearnim oružjem, upozoravajući da se u zapadnim prestonicama sve češće zanemaruje ozbiljnost situacije. Kako je rekao, problem je u tome što je Kolektivni Zapad, po njegovoj proceni, već prešao poslednju crvenu liniju.

Poslednjih dana dogodilo se nekoliko incidenata koji su dodatno podigli zabrinutost u baltičkom regionu. U utorak je Letonija proglasila moguću pretnju svom vazdušnom prostoru, nakon čega su u vazduh podignuti NATO lovci.

Istog dana estonsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je rumunski lovac oborio ukrajinski dron iznad teritorije Estonije. Posle toga Talin je saopštio Kijevu da nije dao dozvolu za korišćenje svog vazdušnog prostora za takve operacije.

Ukrajinska strana je potom priznala da dron pripada njima, a prema dostupnim informacijama usledilo je i izvinjenje zbog incidenta. Cela situacija izazvala je dodatnu nervozu među baltičkim državama koje se sada suočavaju sa mogućnošću da budu direktno uvučene u mnogo ozbiljniju krizu.

Ruska Spoljna obaveštajna služba saopštila je još 19. maja da ukrajinska vojska priprema novu seriju napada na pozadinske regione Rusije. U tom izveštaju navedeno je da bi bespilotne letelice mogle da budu lansirane sa teritorije baltičkih država kako bi se skratilo vreme leta do ciljeva u Rusiji.

Od kraja marta dronovi su više puta ulazili u vazdušni prostor Letonije, Litvanije i Estonije, što je dodatno pojačalo napetost na severoistoku EU. Moskva je zbog toga uputila posebno upozorenje baltičkim državama, a upravo na taj detalj, kako smatra Skot Riter, Zapad sada mora mnogo ozbiljnije da obrati pažnju.