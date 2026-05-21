Predsednica Narodne skupštine i potpredsednica SNS-a Ana Brnabić u nekoliko navrata je juče tokom emisije „Takovska 10“ demantovala laži Marinike Tepić, predsednice poslaničke grupe SSP-a, koja je takođe bila gost iste emisije.

Marinika je htela da soli pamet o sudstvu i korupciji, a onda je usledilo bolno otrežnjenje.

- Vidim da što god da izgovorim, naročito kada je reč o pravdi, da se zna red, da se zna zakon, da sud sudi, da tužilac tuži, da policija hapsi, a ne da sprega mafije i SNS-a bude ono što vlada ovom zemljom - rekla je Marinika Tepić, a potom je odmah usledio žestok odgovor Ane Brnabić.

- Ali, zamislite da Dragan Đilas priča o pravdi i borbi protiv korupcije, pa to je uvreda za svakog zdravog, normalnog čoveka u Srbiji. Sad zamislite da oni pričaju o pravdi. Oni, koji su 2009. preko noći oterali hiljadu tužilaca i sudija na ulicu, gde smo imali ljude koji su izvršavali samoubistvo zato što su preko noći ostali bez posla. Oni! Oni pričaju o pravdi, koji su tužioce i sudije birali u opštinskim odborima Demokratske stranke. Oni koji su tužioce i sudije birali tako što je svaki koalicioni partner morao na taj papir Demokratske stranke da stavi paraf svoje stranke da se slaže s tim. Oni koji su izabrali sudiju koji je preminuo samo zato što je bio član DS-a. Oni ljudi nama danas pričaju o pravdi! Pa ko normalan može uopšte da toleriše takve gluposti? Zamislite Dragan Đilas i njegova multikom-blokaderska stranka pričaju o borbi protiv korupcije. Ljudi koji su nastali na korupciji - zaključila je predsednica Skupštine Srbije.

Ješić poručio studentima da su za lečenje

Tokom emisije „Takovska 10“, bizarnom objavom su se oglasili takozvani blokaderti sa ETF-a.

„Je l’ biste se vi rukovali sa Anom Brnabić? Mi ne bismo. Pa ni kada bi nam dozvolili da gostujemo na RTS-u. Pa ni kada nas ne bi prekidali u tom gostovanju. Pa ni kada bi vlast dala sve od sebe da nas podignu iznad cenzusa, srećom nama takva pomoć ne treba. Oteraće vas studenti sve u istoriju“, napisali su lažni studenti, a njih je na svoje mesto smestio okoreli opozicionar Goran Ješić, predsednik Građanskog pokreta „Solidarnost“.

„Da to neko pogleda brzo, dok je vreme! Specijalista“, napisao je Ješić, koji očigledno smatra da su blokaderi za lečenje.

Blokaderi priznali da nemaju politiku

- Mora da se skloni autokratska lična vlast Aleksandra Vučića, onda možemo da idemo u tu vrstu rasprave o svim pitanjima i da ispoljavamo sve naše međusobne razlike koje jesu važne i koje čine srž jednog demokratskog društva - rekao je blokader Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, koji je takođe bio gost u ovoj emisiji.

Ana Brnabić je ocenila da je Popović rekao jako važnu rečenicu.

- On je rekao: Bilo kakve ideološke razlike nisu važne. Mi smo protiv Aleksandra Vučića. Dakle, čovek je rekao: Nije važno da li ste vi za Evropsku uniju ili ste vi za Rusiju, Kinu, BRIKS, kako god. Nije važno da li ste vi za nezavisno Kosovo ili ste za teritorijalni integritet Republike Srbije. Nije važno da li ste vi da je u Srebrenici počinjen genocid i da smo mi genocidni narod ili niste za to. Ništa od toga nije važno. Mi nemamo politiku, mi nemamo plan, mi nemamo program, mi nemamo viziju, mi nemamo vrednosti. Mi smo protiv Aleksandra Vučića. Ljudi to treba da znaju. Tu nema plana i programa. To će biti borba protiv Aleksandra Vučića bez ikakvog plana, bez ikakvih vrednosti - poručila je Brnabićeva.

DS u ratu zbog Marinike

Gostovanje Marinike Tepić na RTS-u izazvalo je novi haos u Demokratskoj stranci i otvoreni sukob među funkcionerima. Nakon javnih kritika na njen račun, usledile su brutalne prozivke i obračuni preko društvenih mreža.

Jedan od potpredsednika DS poručio je stranačkom kolegi da „prestane da onaniše po mrežama”, uz tvrdnju da je „neko kidnapovao DS”. Istovremeno je optužio lidera stranke Srđana Milivojevića da pokušava da politički profitira preko studenata plenumaša.

U sukob se uključio i Miodrag Gavrilović, koji je ocenio da se DS pretvorio u stranku koja vodi interne obračune i „valja se u blatu”. Sve je dodatno pokazalo duboke podele i rasulo unutar opozicije.