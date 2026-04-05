U opštini Kanjiža od jutros vlada dramatična situacija, uz snažno prisustvo policije i vojske. Nebo nad tim područjem nadleću helikopteri, dok su na zemlji angažovani psi tragači i veliki broj pripadnika bezbednosnih snaga koji detaljno pretražuju teren u potrazi za sumnjivim predmetima.

Prema nezvaničnim saznanjima, sumnjivi objekti uočeni su u blizini gasovoda, što je pokrenulo opsežnu akciju. Na terenu su sve raspoložive jedinice Uprava kriminalističke policije, kao i pripadnici Vojska Srbije. U operaciji učestvuje i 72. brigada za specijalne operacije, uz upotrebu dronova, termovizijske opreme, kontradiverzionih timova i sanitetskih vozila.

Podsetimo, tokom jutra blokirano je više putnih pravaca na teritoriji opštine. Zatvorene su saobraćajnice iz pravca sela Trešnjevac ka Vojvoda Zimonjić, kao i dalje prema selu Velebit.

Bezbednosne snage trenutno vrše detaljan pretres terena duž ovih pravaca, kombinovanjem operacija sa zemlje i iz vazduha, uz stalnu koordinaciju svih angažovanih jedinica. Situacija se i dalje razvija, a nadležni apeluju na građane da izbegavaju ovo područje dok akcija traje.