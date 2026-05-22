Republikanci su se u četvrtak mučili da pronađu glasove za odbacivanje zakona koji bi primorao predsednika Donalda Trampa da se povuče iz rata sa Iranom, odlažući planirano glasanje o tom pitanju za jun.

Glasanje je trebalo da se održi kasno u četvrtak popodne, neposredno pre nego što su zakonodavci napustili Vašington na pauzu povodom Dana sećanja, međutim kako je postalo jasno da republikanci neće imati dovoljno glasova da ponište predlog zakona, lideri republikanaca su odbili da glasaju o tome, prenosi AP.

Vodeći demokratski predstavnik u Odboru za spoljne poslove Predsedničkog doma i sponzor predloga zakona Gregori Miks rekao je novinarima da su republikanski lideri u domu odložili glasanje do početka juna.

"Imali smo glasove bez ikakve sumnje i oni su to znali. Kao rezultat toga igraju političku igru", rekao je Miks.

Lider republikanaca u Predstavničkom domu Stiv Skaliz rekao je novinarima da je glasanje odloženo kako bi se poslanicima koji su bili odsutni dala prilika da glasaju.

Demokrate i nekoliko republikanaca pozvali su Trampa da dođe u Kongres u vezi odobrenja za upotrebu vojne sile, napominjući da Ustav navodi da Kongres, a ne predsednik, može objaviti rat.

Zvaničnici u izrazili zabrinutost da je Tramp možda "uveo zemlju u dugotrajan sukob bez iznošenja strategije", prenosi Rojters.

Većina republikanaca i Bela kuća navode da su Trampovi postupci legalni i u okviru njegovih prava kao vrhovnog komandanta da zaštiti SAD.

Republikanci kontrolišu većinu i u Domu i u Senatu.

Senat je u utorak usvojio posebnu rezoluciju o ratnim ovlašćenjima sa 50 glasova za i 47 protiv, pošto su četiri republikanca glasala zajedno sa demokratama, dok je jedan bio protiv, a troje nije glasalo.

Predsednički dom je blokirao tri prethodne rezolucije o ratnim ovlašćenjima tesnim glasanjem ranije ove godine, uz skoro jednoglasnu podršku republikanaca, što je naglasilo snažnu podršku ratu u Iranu i predsedniku unutar stranke.