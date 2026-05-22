Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je otvaranje posebnog portala pod nazivom „Ko si, bre, ti?“, za koji kaže da će biti deo borbe protiv bahatosti, privilegija i nejednakosti u društvu.

Gostujući na RTS-u, Vučić je rekao da država mora mnogo odlučnije da reaguje protiv onih koji misle da su iznad zakona i običnih građana.

– Ne možete samo rezultatima da pobeđujete. Napraviću portal „Ko si, bre, ti?“. Ponašao si se tako i tako. Ono što je važno jeste da imamo to „tigrovo oko“ i da se uhvatimo u koštac sa problemima, sa veštačkom inteligencijom, sa bahatošću i arogancijom – rekao je Vučić.

„Ne možeš da budeš ministar sa mašnicom i tašnom“

Predsednik Srbije poručio je da funkcije više ne smeju da budu simbol privilegija i odvojenosti od naroda.

– Ne možeš da budeš ministar sa mašnicom i tašnom, nećeš biti ministar – rekao je Vučić.

Dodao je da u Tivat ne ide zbog odmora ili luksuza, već zbog državnih interesa.

– Ne idem u Tivat da gledam more, idem tamo da se borim za Srbiju – poručio je predsednik.

„Pauk će odneti i službeni auto“

Vučić je posebno govorio o bahatom ponašanju pojedinaca koji misle da za njih pravila ne važe.

– Ne možeš da se parkiraš na mesto za invalide i kažeš „Znaš ti ko sam ja?“. Pauk će takav auto, čak i službeni, morati da odnese. Ko si ti da to radiš? – rekao je Vučić.

„Moramo više da brinemo o siromašnima“

Predsednik Srbije naglasio je da želi da ohrabri ljude da se bore protiv društvene nejednakosti i da država mora više pažnje da posveti najsiromašnijim građanima.

– Dajte da vidimo šta ćemo sa siromašnima širom Srbije. Ljudi jesu bogatiji nego ranije, ali to nije dovoljno. I dalje ne uzimaju sve lekove i dalje im treba pomoć – rekao je Vučić.