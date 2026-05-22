Istakao je da je svima nudi dijalog i da od dijaloga neće odustati, da ima poštovanje za svakog političkog protivnika i da će blokadere i dalje zvati na dijalog, iako oni na to neće pristati.

Vučić je rekao da će u slučaju da neka druga lista pobedi priznati rezultate izbora, ali je istakao da će se uvek zalagati za dijalog.

"Boriću se za ujedinjenu Srbiju, ali to ne znači da će postojati jednoumlje. To znači da će biti jasno ko ima većinu, da taj sprovodi svoj plan i program", rekao je Vučić.

Navodi da je njegov cilj da se Srbija gradi, razvija i bude moderna.

Istakao je da ima ogromno poštovanje za svakog političkog protivnika i poziva ih uvek na razgovore.

O izborima na Kosmetu

Predsednik Vučić izjavio je da će se država Srbija svom snagom podržati Srpsku listu na izborima na KiM 7. juna i boriti za poziciju srpskog naroda.

Na pitanje šta očekuje od predstojećih izbora na KiM, Vučić je rekao da će za Srbe biti izuzetno teško jer je Aljbin Kurti krenuo u lov na Srbe zbog toga što su davali otkaze nekima zbog nepoštovanja radne discipline.

"I to je krenuo da hapsi najuglednije Srbe u Gračanici, dakle direktore domova zdravlja, zdravstvenih centara, škola, najuglednije Srbe, po nalogu Nenada Rašića. Uvek nađete takve Srbe koji će da budu uz one koji bi da progone Srbe i uvek ih je bilo i uvek će ih biti. Ne zaboravite samo koliko smo ih imali čak i u ustaškom pokretu", rekao je Vučić.

Istakao je da će Albanci sve što mogu da urade da poraze Srbe, odnosno da na silu pruže podršku, kako je istakao, svojim slugama i onima koji bi da razore Srbiju.

Upitan šta je realan cilj Beograda danas na Kosovu i Metohiji i da li je to i dalje formiranje Zajednice srpskih opština, Vučić je odgovorio da je to naravno ZSO i podsetio da je to potpisano još 2013. godine.

"To je opstanak našeg naroda. I mi čekamo kada i na koji način će se mnogi setiti da poštovanje Povelje UN nema alternativu. I Povelje i Rezolucije UN", istakao je predsednik Vučić.