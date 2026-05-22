Veliki požar zahvatio je hotel u tajlandskom gradu Pataji, popularnom među turistima, dok su ljudi prema navodima službi ostali zarobljeni unutra.

Snimci koje je objavila Vatrogasna i spasilačka služba Tajlanda prikazuju ekipe kako se bore sa velikim plamenom unutar zgrade.

Još uvek nije poznato koliko ljudi nije uspelo da pobegne od požara, ali službe za vanredne situacije saopštile su da je veliki broj turista evakuisan. Vlasti su takođe saopštile da ima nekoliko žrtava usled udisanja dima.

- Mnogo ljudi je bilo zarobljeno u zgradi. Vatrogasci su bili na putu da ih spasu i pokušavaju da stave požar pod kontrolu. Mnogo turista se evakuiše iz hotelske zgrade. Mnogi ljudi su pogođeni dimom - navodi Vatrogasna služba.

(Miror)