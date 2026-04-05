I dalje traje akcija specijalnih jedinica na teritoriji opštine Kanjiža, a nakon što su na tom području pronađena dva velika paketa, navodno rančevi, sa velikom količinom razornog eksploziva.

Nemoguće je trenutno prići ovom području, jer čitavu teritoriju blokiraju i obezbeđuju specijalne jedinice.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ranije danas potvrdio da je eksploziv pronađen kod gasovoda i istakao da je Vojska Srbije uspela da predupredi akciju protiv vitalnih interesa zemlje kao i da će se Srbija nemilosrdno obračunati sa svakim ko misli da ugrožava njenu vitalnu infrastrukturu.

Specijalne jedinice MUP-a i Vojske Srbije uspele su da lociraju i pronađu opasni eksploziv koji je ostavljen nedaleko od gasne infrastrukture i gasne stanice na području naselja Velebit.

Vučić je, tokom obilaska radova na Ekspu, novinarima kazao da se čuo sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i da ga je obavestio o istrazi navodeći da bi da je ta akcija uspela Mađarska i sever Srbije ostali bez gasa.

"Pronašli su dva ranca, dva velika paketa eksploziva sa štapinima. Imamo i neke druge tragove tokom uviđaja. Malopre sam završio razgovor sa Viktorom Orbanom o ovoj vesti, jer da je došlo tu do prekida gasa, Mađarska ne bi imala gasa i mi na severu Srbije ne bismo imali gasa", rekao je Vučić.

Kako je dodao, kasnije se može razgovarati o detaljima do koje će doći vojska, pre svega kontraobaveštajna služba, odnosno Vojno-bezbednosna agencija.

"Svi oni koji su dobili zadatak za očuvanje ključne gasne infrastrukture obaveštavaće vas tokom dana. Ovo mnogo toga menja i u našem odnosu. Mi kompresorsku stanicu branimo bukvalno kao Kragujevac i Niš. Tamo ne može ptica da proleti što dodatno, inače, snaži odbranu Šumadije, Pomoravlja, Braničeva. Ali ovo se desilo na severu Vojvodine. Sreća pa su naše obaveštajne službe uradile dobar posao", naveo je Vučić i izrazio očekivanje da će ovaj problem biti rešen bez ljudskih žrtava i bez bilo kakvih tragičnih posledica.