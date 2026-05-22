Situacija oko Kalinjingradske oblasti mogla bi da postane okidač za potpuni rat između Rusije i NATO saveza, upozorio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski.

Kako prenose ruski mediji, Poljanski je izjavio da napetosti oko ruske enklave na Baltiku postaju sve opasnije i da bi svaki ozbiljniji incident mogao da izazove mnogo širi sukob između Moskve i Alijanse.

Kalinjingrad je već godinama jedna od najosetljivijih tačaka u odnosima Rusije i NATO-a, pošto se nalazi između Poljske i Litvanije, članica Severnoatlantskog saveza.

U Moskvi smatraju da Zapad poslednjih godina pojačava vojni pritisak oko regiona, dok NATO tvrdi da samo jača istočno krilo zbog rata u Ukrajini i rastućih bezbednosnih rizika.

„Predznak mnogo većeg sukoba“

Poljanski je ocenio da trenutna situacija oko Kalinjingrada predstavlja ozbiljno upozorenje i mogući uvod u mnogo širi konflikt.

Ruski zvaničnici poslednjih meseci sve češće upozoravaju da bi pokušaji izolacije Kalinjingrada ili blokade ruskog tranzita mogli da imaju veoma ozbiljne posledice.

U ruskim medijima sve otvorenije se govori o mogućnosti direktnog sudara Rusije i NATO-a ukoliko tenzije nastave da rastu.

Kalinjingrad ponovo u centru pažnje

Kalinjingradska oblast ima ogroman strateški značaj za Moskvu jer predstavlja najzapadniju tačku Rusije i važan vojni centar na Baltiku.

Zapadni vojni analitičari godinama upozoravaju da bi upravo ovaj region mogao postati jedna od ključnih tačaka eventualnog sukoba između Rusije i NATO saveza.