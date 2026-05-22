Vlasti američke savezne države Tenesi obustavile su pokušaj izvršenja smrtne kazne nad osuđenikom Tonijem Karutersom nakon što nisu uspeli da pronađu odgovarajuću venu za smrtonosnu injekciju zbog čega je njegovo pogubljenje odloženo za godinu dana.

Prema navodima prisutnih medija, zatvorski službenici su nakon dovođenja Karutersa u prostoriju za izvršenje smrtne kazne u maksimalno obezbeđenom zatvoru u Našvilu više od sat vremena pokušavali da uspostave intravensku liniju, nakon čega su odustali i vratili ga u ćeliju.

Lokalne vlasti saopštile su da je uspešno postavljena primarna intravenska linija, ali da nije uspela uspostava "rezervne linije", koja je obavezna prema protokolu za smrtonosnu injekciju, preneo je Rojters.

Republikanski guverner Tenesija Bil Li saopštio je da je odobrio privremeno odlaganje izvršenja smrtne kazne na period od godinu dana.

"Odobravam privremeno odlaganje izvršenja smrtne kazne za Tonija Vona Karutersa u trajanju od jedne godine", naveo je Li.

Karuters je postao najmanje sedmi osuđenik u Sjedinjenim Američkim Državama koji je preživeo zakazano pogubljenje nakon neuspešnog pokušaja smrtonosne injekcije, navodi organizacija za ukidanje smrtne kazne Repriev.

"Smrtonosna injekcija se predstavlja kao human i 'medicinski' metod izvršenja kazne. Ovakvi dugotrajni i bolni pokušaji pogubljenja razotkrivaju surovu realnost", naveo je zamenik direktora Reprieva za SAD Met Velis.

Karuters, star 57 godina, osuđen je na smrtnu kaznu zbog otmice i ubistva tri osobe 1994. godine.