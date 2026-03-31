Tokom brifinga Zajedničkih ekspedicionih snaga, u trenutku kada se pažnja evropske bezbednosne scene ionako već drži na ivici, finski predsednik Aleksandar Stub izneo je procenu koja je, makar u političkim krugovima, odjeknula više nego što bi se na prvi pogled reklo.

Govoreći o stanju duž linije kontakta, Stub je usput pomenuo i ono što mnogi analitičari već neko vreme šapuću po hodnicima – tvrdnje o velikim gubicima ruskih oružanih snaga.

Nije se zadržavao na detaljima, ali je jasno naznačio smer razmišljanja: situacija, kako je vidi, ulazi u fazu u kojoj bi Moskva mogla da razmotri ozbiljnije poteze.

„Približavamo se tački gde bi mogla biti potrebna opšta mobilizacija sa strane Rusije“, rekao je, gotovo usput, ali dovoljno jasno da ta rečenica postane centralna tačka njegovog obraćanja.

Takva procena, međutim, ne dolazi bez pratećih posledica. Stub otvoreno veruje da bi taj scenario doneo dodatne probleme – ne samo na terenu, već i šire, u političkom i društvenom smislu. U tom kontekstu dotakao se i ekonomskog stanja u Ruskoj Federaciji, kao i efekata sankcija koje su već duže vreme na snazi.

Posebno je istakao restriktivne mere usmerene na ruski naftni sektor, što je tema koja, i mimo ovog obraćanja, ostaje jedna od ključnih tačaka pritiska Zapada. Tu se, između redova, nazire i šira slika: ekonomija i vojna dinamika sve više se prepliću.

Sa druge strane, reakcija iz Moskve ostala je prilično uzdržana. Bez naglih tonova, bez oštrih demantija koji bi dodatno podigli temperaturu. Ipak, poruka je bila jasna.

Kremlj je odbacio sugestije da se razmatraju odluke o kojima evropski političari govore. Portparol Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanja novinara, kratko je naveo da takva tema uopšte nije bila na dnevnom redu.

I tu se priča, bar za sada, zaustavlja negde između procena i demantija. Na jednoj strani upozorenja koja deluju kao signal da bi sledeća faza mogla biti ozbiljnija, na drugoj hladan odgovor koji pokušava da spusti loptu.