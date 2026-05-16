Legendarna pevačica Vesna Zmijanac večeras održava treći koncert u beogradskoj Areni.

Stigla je u odličnoj atmosferi i vidno raspoložena, a u društvu joj je bila bliska prijateljica koja je prati tokom večeri i ne odvaja se od nje.

Vesna je na samom početku sumirala utiske od sinoć i istakla da je spremna za večeras.

- Sjajno je prošlo, uspela sam da se odmorim spremna sam za večeras. Odmorila sam koliko sam mogla. Nikolija je ćerka za primer, tako treba. Doći će ona i večeras. Obećali su da će biti proslava posle koncerta. Repertoar će možda biti malo promenjen - rekla je muzička legenda i dodala da je njena drugarica tu za nju uvek.

- Moja drugarica koja misli o svemu.

Vesna je otkrila gde će ići nakon koncerata.

- Idem u Grčku da se odmorim - kazala je ona, a potom ušla unutra kako bi se odradile poslednje pripreme pred koncert.

Dino Merlin bio gost na prvom koncertu

Posebno emotivan deo prve večeri bilo je prisustvo Dina Merlina na bini. O njihovom dugogodišnjem odnosu i kultnom duetu, pevačica kaže:

- Dino je vrlo zahvalan za sve u životu što neko uradi za njega, ja sam najviše. On je napravio "Jorgovane" koji su neprikosnoveni još uvek. Poštuje me jer sam ja tada bila zvezda on je tek počinjao. Jorgovani su brak između nas dvoje. Odazvao se uvek na svaki moj koncert i ja sam njemu. To je preraslo u prijateljstvo, on je jedini čovek u kog ne sumnjam. Uvek je tu za mene - iskrena je Vesna.










