Tajvan je „suverena i nezavisna demokratska država i nije podređen Narodnoj Republici Kini“, navodi se u saopštenju tajvanskog ministarstva spoljnih poslova, prenosi Politiko.

Primedbe ministarstva su bile brzi ukor Trampu, koji je u petak rekao da „ne želi da neko postane nezavisan“ kada su ga pitali da li će SAD priskočiti u pomoć Tajvanu u slučaju invazije Kine.

- I, znate, trebalo bi da putujemo 9.500 milja da bismo vodili rat. Ne tražim to - rekao je za Fok Nevs, dodajući da želi da se obe strane "ohlade".

Iako SAD zvanično ne priznaju samoupravno ostrvo, naišlo je na kritike Kine zbog prodaje oružja Tajvanu, za šta je Si podržao Trampa da ne nastavi, pošto Kina priznaje Tajvan kao deo kineske teritorije.

Si je Tajvan nazvao „najvažnijim pitanjem u kinesko-američkim odnosima“, prema kineskim državnim medijima, i da bi, ako se ne postupi na odgovarajući način, dve strane mogle doći u sukob.

Međutim, Tramp se suprotstavio bilo kakvoj eskalaciji tenzija, insistirajući da „[Si] ne želi da vidi rat“.





Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je danas na društvenoj mreži Iks video-snimak za koji tvrdi da prikazuje deo rezultata aktuelnih operacija ukrajinskih snaga protiv ruskih ciljeva.

Uz objavljeni snimak, Zelenski je naveo da operacije i dalje traju i da javnosti za sada prikazuje samo deo pogodaka koje je ukrajinska vojska ostvarila.

"Veći deo operacija je još u toku, tako da ovaj video prikazuje samo deo naših rezultata. Amfibijski hidro-avion Be-200, helikopter Ka-27, teretni brod sa municijom, raketni sistem 'pancir-S1' zemlja-vazduh i artiljerijski sistem, kao i 'tor' raketni sistem zemlja-vazduh, jedinica za komunikacije Redut-2US, dronovi, i mnogi drugi ciljevi su pogođeni", napisao je Zelenski.

On je dodao da su ukrajinski sistemi dugog dometa gađali i rusku energetsku infrastrukturu i brodove, navodeći da su pojedini udari izvedeni na udaljenosti od gotovo 1.000 kilometara od linije fronta.

"Ovo je naš potpuno opravdan odgovor na ono što Rusi rade. Mi ćemo nastaviti da povećavamo i domet i obim naših udara. Zahvaljujem svima koji rade na jačanju naše snage, kao i svim ratnicima naših Oružanih snaga, službi bezbednosti i našim obaveštajnim agencijama na njihovoj preciznosti", poručio je Zelenski.