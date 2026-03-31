Novi video, za koji se tvrdi da prikazuje ozbiljna oštećenja u unutrašnjosti nosača aviona USS Džerald Ford nakon „požara u vešernici“ koji se dogodio u Crvenom moru tokom operacije Epski bes, pojavio se u javnosti.

Američki nosač aviona Džerald Ford, nakon pretrpljenih oštećenja, najpre otišao u bazu u Sudi na Kritu, a zatim u Hrvatsku.

Požar koji je izazvao velika razaranja, za čiju će sanaciju biti potrebni višemesečni radovi, prema zvaničnoj verziji, započeli su američki mornari. Međutim, postoje nepotvrđeni navodi da je nosač aviona pogođen u Crvenom moru od strane šiitskih Huta, piše portal Pro news.

Nosač aviona se kretao ka Arapskom moru kao pojačanje nosaču aviona Abraham Linkoln.

Kako je ranije objavio „Njujork tajms", vatrena stihija trajala je čak 30 sati, a posledice su bile ozbiljne – više od 600 članova posade ostalo je bez svojih kreveta i bilo prinuđeno da spava na improvizovanim mestima širom broda.








