Kada je princ Vilijam zajedno sa suprugom, Kejt Midlton, ranije ove godine prisustvovao dodeli BAFTA nagrada u Londonu, rekao je da je uznemiren, što je povezano sa hapšenjem bivšeg princa Endrua, ali i sa zdravstvenim stanjem kralja Čarlsa.

Podsetimo, Čarlsu III rak je djagnostikovan 2024. "I dalje je teško bolestan i koliko god to zvučalo bezosećajno, samo je pitanje vremena kada će se stvari pogoršati", tvrdi izvor, piše RadarOnline.

Nova konoracija za samo nekoliko meseci?

Pozivi da se monarh povuče su sve učestaliji, a takav predlog daju i saradnici iz Palate. "Ljudi otvoreno govore da kralj Čarls treba da uradi pravu stvar i abdicira. Sve je veći konsenzus da porodica treba da okrene novi list", dodaje insjader.

Ljudi unutar Firme ističu da bi prenos krune na princa Vilijama i te kako imalo smisla. Stručnjak za kraljevsku porodicu Rob Šater rekao je da nagađanja "o trenutku nasleđivanja više nisu hipotetička" i da će se konoracija dogoditi za nekoliko meseci. Ovaj autor u kolumni Naughty But Nice Substack navodi da mu je viši dvorjan otkrio je da će "prelaz izgledati odmereno i dostojanstveno", kao i da je zdravstveno stanje kralja glavni razlog.

Drugi insajder iz Palate navodi da Čarla nikako neće prisilti na to. "Ceo život čekao je na ovu ulogu. Kada se povuče, biće u potpunosti pod njegovim uslovima".

Njegovo zdravlje ostaje velika nepoznanica. A više nego morbidno, dvorjani su tiho ažurirali planove za operaciju "London Bridge" - što je kodni naziv za državnu sahranu i protokole nasleđivanja, baš kao što su to učinili u slučaju kraljice Elizabete, koja je umrla 2022. u 96. godini nakon tajne borbe sa rakom kostiju.

Čarls prima najbolju negu, ali s obzirom na njegovo stanje, pripreme su već u toku. "Pod pretpostavkom da sve ide po planu i da pristane na uslove abdikacije, Vilijamovo krunisanje mogla bi se dogoditi već ovog leta", ističe izvor.

Kejt Midlton i princ Vilijam skromniji od Kamile i Čarlsa?

Za krunisanje Čarlsa III potrošeno je 100 miliona dolara. Princ Vilijam i Kejt Midlton žele raskošnu, ali i skromniju ceremoniju jer im nije cilj da se "rasipaju novcem poreskih obveznika". Namera im je navodno da se na sledeću konoraciju potroši duplo manja suma.

Promena vlasti je već počela, Vilijam je suroviji od oca

Prošle jeseni, Endrju Loni, autor knjige iz 2025. pod nazivom: Uspon i pad kuće Jork, sugerisao je da je institucija tiho ušla u "prelazno razdoblje", rekavši za britanski Channel 4 da je kralj "zapravo jako bolestan i da princ Vilijam počinje da diktira konce".

Kako je naveo, Vilijam je nemilosrdniji od oca, kada je reč o čuvanju reputacije monarhije.

"Vilijam i Kejt rade više nego ikada kako bi očuvali monarhiju i obezbedili da sve teče glatko u javnosti i iza kulisa. Ovakva vremena se ne pamte. Svima unutar Firme rečeno je da je važnije nego ikada pre da sačuvaju mirnu glavu i pokušaju da se izdignu iznad svake spoljne buke koja trenutno pogađa porodicu. Njihova čista predanost i strast prema cilju su nenadmašne - pošteno je reći da bi kraljevska porodica bila potpuno izgubljena bez njih".

Kralj Čarls je odlukom da bratu Endru oduzme titule i kuću ublažio pomalo štetu po ugled porodice, a Vilijam je već dugo bio izuzetno uznemiren zbog tog skandala.