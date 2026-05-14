Makenzi Not (25), učiteljica u državi Vašington, prevarila je svog muža sa šesnaestogodišnjim učenikom, sa kojim je spavala u njegovom kamionu, otkrivaju sudski dokumenti.

Njen muž, Garet, saznao je za njihovu aferu i razotkrio je.

Garet (24) prijavio ju je policiji kasno u subotu uveče nakon što mu je dečak priznao u glasovnom pozivu i na Snepčetu, navodi se u dokumentima.

Garet je rekao policiji da je tinejdžera imao na aplikaciji jer ga je dobro poznavao i njegovu porodicu. On je takođe pomoćni trener atletike u dečakovoj srednjoj školi.

Not, učiteljica u okrugu Vitman, rekla je da je imala s*** sa tinejdžerom nedelju dana ranije i da se sve dogodilo u njegovom kamionu tokom kasnonoćnog susreta.

Not, koja je bila prijateljica dečakove porodice, „flertovala“ je sa tinejdžerom u porukama na Snepčetu koje mu je navodno poslala 3. maja dok je njen muž spavao.

Dečak je navodno oklevao da se nađe sa 25-godišnjom Not, ali je na kraju popustio i pokupio je oko 2:15 ujutru blizu njene kuće.

Not ga je zamolila da je odvede na „malo mesto“ gde bi mogli da se druže, pa ju je odvezao do Harvud Hila, obližnjeg poljoprivrednog imanja i seoskog puta.

Razgovarali su neko vreme, ali ga je Not onda poljubila i počela da se „dodiruje“, navodi se u sudskim dokumentima. Zatim su imali s*** u njegovom vozilu i na zadnjem sedištu pikapa.

Ona je zatim rekla dečaku da nikome ne govori jer se plašila da bi je mogli uhvatiti.

Notin muž, za koga je udata četiri godine, rekao je policiji da je i dečak priznao da je imao s***.

Učiteljica je uhapšena u nedelju i u početku je policiji negirala da je spavala sa dečakom, uprkos onome što je rekla svom mužu.

Školski zvaničnici su Not stavili na odsustvo samo osam meseci nakon početka njene nastavničke karijere, a ona se u ponedeljak pojavila pred Višim sudom okruga Vitman pod optužbom za s***ualni napad na maloletnika.

