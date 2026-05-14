Predsednik Kine Si Đinping priredio je spektakularan svečani banket za američkog predsednika Donalda Trampa i delegaciju Sjedinjenih Američkih Država tokom njihove dvodnevne posete Pekingu. Kako prenosi Sky News, večera je organizovana u čuvenoj „Zlatnoj sobi“, jednom od najluksuznijih prostora namenjenih prijemu stranih državnika u Kini.
Fotografije i snimci sa događaja brzo su obišli svet, a posebnu pažnju izazvali su raskošni okrugli stolovi, zlatni escajg i luksuzni meni koji je bio pripremljen za američku delegaciju.
Prema navodima Sky Newsa, gosti su večerali koristeći zlatne viljuške, noževe i kašike, dok je cela sala bila uređena u tradicionalnom kineskom stilu sa elementima luksuza i državnog protokola najvišeg nivoa.
Poseta Donalda Trampa Kini već danima privlači ogromnu pažnju svetskih medija zbog političkih razgovora o trgovini, Tajvanu i odnosima dve najveće sile sveta, ali je upravo gala večera postala jedan od najkomentarisnijih trenutaka posete.
Šta su večerali Si i Tramp
Prema informacijama koje prenosi Sky News, večera je bila organizovana u više luksuznih sledova.
Gosti su najpre služeni predjelom, nakon čega je usledio bogat glavni meni sa više specijaliteta kineske i internacionalne kuhinje.
Na meniju su bili:
- Jastog u paradajz supi
- Hrskava goveđa rebra
- Dinstano sezonsko povrće
- Kuvani losos u sosu od senfa
- Pržene svinjske pogačice
- Čuvena pekinška patka
Za desert su gostima ponuđeni slatko pecivo, tiramisu, voće i sladoled.
Posebnu pažnju izazvala je upravo pekinška patka, jedan od najpoznatijih kineskih specijaliteta koji se često služi tokom najvažnijih državnih prijema i diplomatskih događaja.
Tramp hvalio kinesku hranu pred večeru
Donald Tramp je neposredno pre svečanog banketa govorio o popularnosti kineske kuhinje u Sjedinjenim Američkim Državama i pohvalio njen uticaj na američku gastronomiju.
– Kineski restorani brze hrane među najpopularnijima su u Americi – rekao je Tramp tokom razgovora sa novinarima.
Analitičari ocenjuju da je Kina ovim raskošnim prijemom želela da pokaže političku snagu, stabilnost i diplomatski prestiž pred američkom delegacijom i celim svetom.
Poseta Trampa Pekingu dolazi u trenutku veoma osetljivih odnosa između Vašingtona i Pekinga, dok dve sile pokušavaju da pronađu zajednički jezik oko trgovinskih sporova, Tajvana i globalnih bezbednosnih pitanja.
Uprkos ozbiljnim političkim temama, upravo je luksuzna večera u „Zlatnoj sobi“ postala simbol pokušaja Pekinga da kroz spektakl i protokol pošalje poruku moći i prestiža.
