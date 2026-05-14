Predsednik Kine Si Đinping priredio je spektakularan svečani banket za američkog predsednika Donalda Trampa i delegaciju Sjedinjenih Američkih Država tokom njihove dvodnevne posete Pekingu. Kako prenosi Sky News, večera je organizovana u čuvenoj „Zlatnoj sobi“, jednom od najluksuznijih prostora namenjenih prijemu stranih državnika u Kini.

Fotografije i snimci sa događaja brzo su obišli svet, a posebnu pažnju izazvali su raskošni okrugli stolovi, zlatni escajg i luksuzni meni koji je bio pripremljen za američku delegaciju.

Prema navodima Sky Newsa, gosti su večerali koristeći zlatne viljuške, noževe i kašike, dok je cela sala bila uređena u tradicionalnom kineskom stilu sa elementima luksuza i državnog protokola najvišeg nivoa.

Poseta Donalda Trampa Kini već danima privlači ogromnu pažnju svetskih medija zbog političkih razgovora o trgovini, Tajvanu i odnosima dve najveće sile sveta, ali je upravo gala večera postala jedan od najkomentarisnijih trenutaka posete.

Šta su večerali Si i Tramp

Prema informacijama koje prenosi Sky News, večera je bila organizovana u više luksuznih sledova.

Gosti su najpre služeni predjelom, nakon čega je usledio bogat glavni meni sa više specijaliteta kineske i internacionalne kuhinje.

Na meniju su bili:

Jastog u paradajz supi

Hrskava goveđa rebra

Dinstano sezonsko povrće

Kuvani losos u sosu od senfa

Pržene svinjske pogačice

Čuvena pekinška patka

Za desert su gostima ponuđeni slatko pecivo, tiramisu, voće i sladoled.

Posebnu pažnju izazvala je upravo pekinška patka, jedan od najpoznatijih kineskih specijaliteta koji se često služi tokom najvažnijih državnih prijema i diplomatskih događaja.

Tramp hvalio kinesku hranu pred večeru

Donald Tramp je neposredno pre svečanog banketa govorio o popularnosti kineske kuhinje u Sjedinjenim Američkim Državama i pohvalio njen uticaj na američku gastronomiju.

– Kineski restorani brze hrane među najpopularnijima su u Americi – rekao je Tramp tokom razgovora sa novinarima.

Analitičari ocenjuju da je Kina ovim raskošnim prijemom želela da pokaže političku snagu, stabilnost i diplomatski prestiž pred američkom delegacijom i celim svetom.

Poseta Trampa Pekingu dolazi u trenutku veoma osetljivih odnosa između Vašingtona i Pekinga, dok dve sile pokušavaju da pronađu zajednički jezik oko trgovinskih sporova, Tajvana i globalnih bezbednosnih pitanja.

Uprkos ozbiljnim političkim temama, upravo je luksuzna večera u „Zlatnoj sobi“ postala simbol pokušaja Pekinga da kroz spektakl i protokol pošalje poruku moći i prestiža.